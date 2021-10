Rennes / PSG : Rennes prépare la venue de Messi avec humour

Lionel Messi et ses coéquipiers se déplacent au Roazhon Park demain pour affronter Rennes (13h, Prime Video). C’est dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1 que la star argentine va affronter Rennes pour la première fois de sa carrière. Comme pour bon nombre de clubs cette saison, accueillir « La Pulga » est un événement incontournable. Chacun prépare son arrivée à sa manière et Rennes a décidé de le faire sur le ton de l’humour sur son compte Twitter. On peut y voir une fausse conférence de presse accueillant Lionel, un supporter de Rennes depuis 1999. On vous laisse découvrir l’intégralité de la vidéo.

👀 Un invité surprise ce matin en conférence de presse… 💪🔴⚫ pic.twitter.com/FSILeJcsiz — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 2, 2021