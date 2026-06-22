LDC : le PSG a traumatisé un joueur d’Arsenal

David Raya, le gardien d’Arsenal, a fait quelques petites confidences sur la finale de Ligue des Champions perdue contre le PSG.

Peu y croyaient, mais les hommes de Luis Enrique sont parvenus à faire ce qu’aucun supporter du PSG n’aurait osé rêver. Un back to back historique en Ligue des Champions après une finale remportée aux tirs au but contre les Gunners d’Arsenal (1-1, 4 TAB à 3). Moins d’un mois après ce sacre, David Raya, dernier rempart londonien et présent avec Fabian Ruiz à la Coupe du monde avec la Roja, est d’ailleurs revenu sur cette énorme déception. Des mots qui nous rappellent notamment ceux d’un certain Lautaro Martinez prononcés un an plus tôt.

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David Raya a eu du mal à digérer

Lorsqu’on arrive à atteindre la finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis vingt ans et qu’on perd aux tirs au but, c’est un gros coup dur. Je suis reparti la tête haute du travail accompli, mais intérieurement, j’étais anéanti. La nuit a été très difficile, le lendemain matin aussi », a ainsi expliqué l’international espagnol dans des mots accordés au Guardian.