Mercato : Luis Enrique valide la piste Diomandé, mais…
Luis Enrique aurait dans l’idée de s’impliquer personnellement dans le dossier Yan Diomandé. Mais seulement à une condition.
Avec le back to back
en poche et la Coupe du monde qui bat son plein,
le PSG n’a pas dans l’intention de se précipiter
sur le mercato. D’ailleurs, pour le moment, très peu de pistes
sérieuses ont réellement émergé. À vrai dire, le nom le plus
souvent cité est celui de Yan Diomandé, l’explosif
ailier de 19 ans du RB Leipzig. Un joueur qui tape
actuellement dans l’œil de toute la planète football grâce à ses
prestations XXL sous la tunique de la Côte
d’Ivoire.
- À lire aussi : le PSG défie la Premier League pour Summerville
Luis Enrique craque bien pour Yan Diomandé
Mais s’il est une piste sérieuse, Yan Diomandé n’est pas un objectif immédiat pour le PSG. Même si la presse allemande est persuadée du contraire. Non, si assaut il y a, c’est que Bradley Barcola est sur le point de quitter le club de la capitale. Dans cette optique, Sport affirme que Luis Enrique a personnellement validé la piste menant à Yan Diomandé, joueur perçu comme un crack générationnel par l’entraîneur du PSG.
Pour rappel, le RB Leipzig aurait récemment repoussé une offre de 100 millions d’euros, bonus compris, émanant de Liverpool. Les Reds qui sont également sur le dossier Bradley Barcola. Vous l’aurez donc compris, il va falloir encore patienter avant de voir un quelconque dossier s’éclaircir du côté de la Porte de Saint-Cloud.