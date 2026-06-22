Mercato : Luis Enrique valide la piste Diomandé, mais…

Luis Enrique aurait dans l’idée de s’impliquer personnellement dans le dossier Yan Diomandé. Mais seulement à une condition.

Avec le back to back en poche et la Coupe du monde qui bat son plein, le PSG n’a pas dans l’intention de se précipiter sur le mercato. D’ailleurs, pour le moment, très peu de pistes sérieuses ont réellement émergé. À vrai dire, le nom le plus souvent cité est celui de Yan Diomandé, l’explosif ailier de 19 ans du RB Leipzig. Un joueur qui tape actuellement dans l’œil de toute la planète football grâce à ses prestations XXL sous la tunique de la Côte d’Ivoire.



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Luis Enrique craque bien pour Yan Diomandé

Mais s’il est une piste sérieuse, Yan Diomandé n’est pas un objectif immédiat pour le PSG. Même si la presse allemande est persuadée du contraire. Non, si assaut il y a, c’est que Bradley Barcola est sur le point de quitter le club de la capitale. Dans cette optique, Sport affirme que Luis Enrique a personnellement validé la piste menant à Yan Diomandé, joueur perçu comme un crack générationnel par l’entraîneur du PSG.

Pour rappel, le RB Leipzig aurait récemment repoussé une offre de 100 millions d’euros, bonus compris, émanant de Liverpool. Les Reds qui sont également sur le dossier Bradley Barcola. Vous l’aurez donc compris, il va falloir encore patienter avant de voir un quelconque dossier s’éclaircir du côté de la Porte de Saint-Cloud.