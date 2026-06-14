Vitinha veut terminer la saison en beauté avec le Portugal

Vitinha a encore réalisé une très belle saison avec le maillot du PSG. Il sera aussi un des joueurs importants du Portugal lors de la Coupe du monde. Le milieu de terrain se montre ambitieux avec sa sélection.

Vitinha est l’un des meilleurs joueurs du monde. Le milieu de terrain est l’un des artisans des deux saisons historiques réalisées par le PSG, avec notamment les deux Ligues des champions remportées de suite. Cadre du PSG, il commence à s’imposer comme un joueur très important de la sélection portugaise. Présent en conférence de presse quelques jours avant l’entrée en lice de la Seleçao contre la République démocratique du Congo mercredi (19 heures), le numéro 17 du PSG s’est confié sur sa saison, les envies des Portugais d’aller loin dans la compétition…

Les chances du Portugal dans cette Coupe du monde

« Nous savons que la clé du succès réside dans l’humilité, la capacité à aborder chaque match l’un après l’autre, et la vision à court terme sans se focaliser sur le long terme. Nous avons le talent, certes, mais il nous faut aussi beaucoup de dévouement et d’engagement. J’ai gagné beaucoup de choses, mais je veux en gagner davantage, y compris la Coupe du monde. Je me sens très bien physiquement et mentalement. Ce fut une très bonne saison pour moi et pour le club. Je veux terminer en beauté. »

Si le Portugal remporte la Coupe du monde, je suis favori au Ballon d’or ?

« J’ai encore beaucoup à accomplir, pas seulement la Coupe du monde. C’est encore loin, et il est trop tôt pour en parler. Ce que je peux dire, c’est que nous pouvons garantir notre dévouement et notre engagement au travail, et grâce à cela, nous nous rapprocherons considérablement de notre objectif. »

La Coupe du monde plus spéciale que la Ligue des champions ?

« C’est différent. Bien sûr, ce sera très spécial de remporter un trophée aussi prestigieux avec l’équipe nationale. »