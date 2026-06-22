Tribune CS – Coupe du monde : Argentine / Autriche

Ce lundi soir, l’Argentine affronte l’Autriche dans ce groupe J de la Coupe du monde 2026. Coup d’envoi à 19h00.

Forte d’une grosse victoire inaugurale contre l’Algérie (3-0), l’Argentine a parfaitement lancé sa Coupe du monde au sein de ce groupe J. Désormais, c’est l’Autriche, victorieuse de la Jordanie lors de la première journée (2-0), qui se présente face à Lionel Messi et ses partenaires. Et le résultat final pourrait très certainement décider du leader de cette poule. Un choc à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Les compositions de départ

Argentine : Martinez – Molina, Romero, L. Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Enzo – Almada – Messi, Lautaro

Autriche : Schlager- Posch, Danso, Alaba – Laimer, Seiwald, Schlager, Sabitzer – SSchmid, Wanner, Gregoritsch