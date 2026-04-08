PSG / Liverpool – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille, au Parc des Princes, Liverpool, pour le compte du quart de finale aller de la Ligue des champions.

En forme ces dernières semaines, le PSG aborde ce quart de finale de la Ligue des champions avec confiance. Tout le contraire de Liverpool, corrigé par Manchester City (4-0) en FA Cup le week-end dernier. Mais d’excès de confiance de la part des Parisiens, comme l’ont rappelé Luis Enrique et Vitinha en conférence de presse.

À une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Liverpool ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Vendredi dernier, le club parisien s’était imposé sur sa pelouse contre le Toulouse FC (3-1). Un bon résultat annoncé ici par Alexandre Le Grand, Fox Mulder, PSGGRANDHUITHEXAGONE, Notre Marqui le marocain, Patangus, Baby Bejita et Parisienmaniia. Félicitations à eux !!!