LDC : les dates de PSG / Liverpool sont connues

Opposé à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG connaît les dates de ses affiches. Les Rouge & Bleu joueront une grosse partie de leur saison en l’espace de six jours.

Comme la saison passée, le PSG poursuit son parcours anglais dans cette Ligue des champions. Après avoir éliminé avec brio Chelsea en huitièmes de finale (5-2, 3-0, 8-2 au score cumulé), le club de la capitale retrouvera Liverpool en quarts de finale. Après avoir éliminé les Reds la saison passée (0-1, 1-0 / 4-1 t.a.b), les joueurs de Luis Enrique affronteront une nouvelle fois ceux d’Arne Slot.

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Trois chocs en six jours pour le PSG

L’UEFA a officialisé les dates de cette double confrontation. Le match aller aura lieu au Parc des Princes le mercredi 8 avril à 21 heures, puis la rencontre retour se disputera six jours plus tard à Anfield, le mardi 14 avril (21 h). Entre ces deux matchs européens, un choc décisif pour la course au titre aura lieu en Ligue 1. En effet, les Rouge & Bleu se déplaceront sur la pelouse du RC Lens le samedi 11 avril (17 h sur beIN SPORTS 1), dans le cadre de la 29e journée de championnat. Une grosse semaine attendra donc les Parisiens.

La programmation des quarts de finale de la Ligue des champions

Mardi 7 avril à 21h Sporting CP / Arsenal Real Madrid / Bayern Munich

Mercredi 8 avril à 21h FC Barcelone / Atlético de Madrid Paris Saint-Germain / Liverpool

Mardi 14 avril à 21h Atlético de Madrid / FC Barcelone Liverpool / Paris Saint-Germain

Mercredi 15 avril à 21h Arsenal / Sporting CP Bayern Munich / Real Madrid



🚨 LE PSG AFFRONTERA DONC LIVERPOOL EN QUARTS DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 🌟🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Après les avoir éliminé en huitièmes de finale l’année dernière, le PSG devra réitérer cette année !! 👊🏼



Encore une équipe anglaise qui tentera sa chance pour faire tomber le Paris… pic.twitter.com/w938Dv8WyO — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 18, 2026