Depuis le début de la saison et même depuis les derniers mois de l’exercice 2021-2022, Neymar a retrouvé toutes ses sensations et est performant. En 19 matches toutes compétitions confondues, il a inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives. Avec ce départ canon, le Brésilien (30 ans) s’est offert un record en Ligue 1.

Après des années tronquées par des blessures, Neymar a retrouvé son meilleur niveau depuis le début de la saison. Heureux à Paris, l’international brésilien – qui a été convoqué avec la Seleçao pour la Coupe du Monde – brille sur les terrains et s’implique à fond, même dans les taches défensives. Avec ses compères de la MNM, Lionel Messi et Kylian Mbappé, il permet au PSG d’être invaincu, leader de la Ligue 1 avec cinq points d’avance sur Lens, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et vainqueur du Trophée des Champions. Il est impliqué sur 27 buts en 19 matches. En ligue 1, Neymar a marqué 11 buts et délivré 9 offrandes. Il est donc impliqué sur 20 buts, un record pour un joueur du championnat de France après 14 matches (13 matches joués pour le Brésilien cette saison) depuis qu’Opta analyse la compétition (2006-2007) comme le fait savoir la Ligue 1 sur son site internet. Il devance son ancien coéquipier chez les Rouge & Bleu, Edinson Cavani (2017-2018, 16 buts et deux passes décisives lors des 14 premières journées) et Lionel Messi (saison en cours, 7 réalisations et 10 passes décisives).

Des chiffres proches de ceux de sa première saison

Avec une implication sur 20 buts, Neymar réalise le meilleur départ de sa carrière. Ses chiffres de 2022-2023 sont proches de ceux de sa première saison sous le maillot du PSG. Lors de l’exercice 2017-2018, l’ancien barcelonais était impliqué sur 19 buts en 13 matches (11 réalisations, 8 passes décisives). C’était le même total (13 buts, 6 offrandes) lors de la saison 2018-2019. En 2019-2020, il était impliqué sur 18 buts après 13 journées de Ligue 1 (13 buts, 5 passes décisives). Dans les cinq grands championnats, il se classe deuxième derrière Erling Haaland, impliqué sur 21 buts en Premier League (18 buts, 3 passes décisives). Robert Lewandowski (17, 13 et 4), Lionel Messi (17, 7 et 10) et Kylian Mbappé (13, 11 et 2) complètent le Top 5.