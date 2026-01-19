LDC – Zabarnyi titulaire à droite lors de Sporting / PSG ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Sporting lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Illia Zabarnyi pourrait être titulaire au poste de latéral droit.

Le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec le déplacement à Lisbonne pour y défier le Sporting CP dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye, Kang-in Lee, Quentin Ndjantou, Matvey Safonov, Joao Neves et Lucas Hernandez. Malgré cela, le coach du PSG devrait aligner une équipe qui ressemble fortement à une équipe type.

Warren Zaïre-Emery de retour au milieu

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. Selon Le Parisien, le coach du PSG devrait aligner Illia Zabarnyi dans le couloir droit de la défense parisienne, comme cela avait été le cas lors de la deuxième période contre Lille. L’international ukrainien accompagnerait Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes dans l’arrière-garde parisienne. Utilisé dans le couloir droit de la défense en l’absence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver son poste de formation, avance le quotidien francilien. Le titi accompagnerait Vitinha et Fabian Ruiz dans le milieu de terrain du PSG. Enfin, l’attaque devrait être confiée à Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.