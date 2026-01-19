Mendes : « C’est une fierté de revenir à la maison »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Sporting CP lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un match spécial pour Nuno Mendes, formé par le club portugais.

Le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la rencontre de la septième journée de la phase de ligue contre le Sporting CP. Une rencontre spéciale pour Nuno Mendes, qui va retrouver son club formateur. À la veille de ce match, le latéral gauche du PSG s’est présenté en conférence de presse. Son retour à Lisbonne, ses retrouvailles avec son club formateur, sa forme physique…

Son retour à Lisbonne

« C’est une fierté de revenir à la maison. C’est un match spécial pour moi, on va essayer de faire au mieux. Un peu de pression parce que c’est la Ligue des champions. On va essayer d’être au niveau pour essayer de gagner. »

Sa forme physique

« C’est du bon travail avec le staff, j’essaye de bien me reposer. Les cuisses vont bien, elles sont à 100% même à 200%. On se repose pour demain et le coach gère bien les choses. »

Sa boutique à Lisbonne et son attachement à la ville et au Portugal

« C’est important mais je suis là pour jouer contre le Sporting. Je suis concentré sur le match de demain et c’est le plus important. »

Les liens entre le PSG et le Portugal

« On est connectés avec le football, on a de bons joueurs, de bons entraîneurs et un directeur sportif. Luis Campos est Portugais et connait bien les joueurs portugais. C’est son travail et c’est le football. »

Le match contre City la saison dernière

« La saison passée, c’était une grande saison, une saison compliquée à égaler. On essaye d’être au même niveau, on veut bien faire sur le terrain. On est un bon groupe, on essaye de faire aussi bien que la saison passée, mais c’est compliqué. Les adversaires veulent faire des choses différentes pour nous battre. »

La panenka de Brahim Diaz

« Cette question c’est pour Brahim Diaz, moi je suis concentré sur le PSG. Si j’ai la possibilité de le faire, vous verrez. Là je suis concentré sur le PSG et le match de mardi. »

Le Sporting

« Il font une bonne saison. C’est une bonne équipe avec des joueurs de haut niveau et beaucoup d’internationaux. Ce sera un match compliqué comme tout le temps en Ligue des champions. Ils vont essayer de nous battre. »

Ses modèles quand il était jeune

« Je me suis inspiré de Marcelo et Alaba. Je l’ai déjà dit que c’étaient les joueurs que j’appréciais beaucoup. »

Le niveau du Sporting

« Je ne suis pas surpris, ils ont la capacité pour lutter pour tous les titres au Portugal. Ils int des joueurs de qualité. Ils ont eu des années difficiles et maintenant ça va mieux. »

Le PSG favori

« Ce n’est pas important d’être favori. On peut être favori et perdre. Il faut aborder ce match avec professionnalisme et du respect pour l’adversaire. Il faut jouer avec de l’intensité et respecter l’adversaire. »

L’accueil du public

« J’espère que ce sera un grand jour. Je serais content si je suis applaudi mais j’aurais le maillot du PSG. Le Sporting est toujours présent dans mon coeur, je respecte ce club. »

Le niveau du Sporting demain

« J’espère que ce sera un Sporting qui va jouer comme sur ses derniers matchs. Ils jouent avec la possession et prennent des risques. »

Une possible épopée du Sporting en C1

« J’espère qu’ils vont passer et j’aimerais bien jouer la finale contre eux. Ce sera difficile de jouer la finale contre eux mais j’espère qu’ils vont faire un bon parcours. »

Un possible retour au Sporting durant sa carrière

« Une carrière c’est long donc pourquoi pas. »