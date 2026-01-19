Le PSG va discuter avec Hakimi et Mbaye pour évoquer leur date de retour 

Hier soir, le Sénégal a remporté la CAN contre le Maroc. Deux joueurs du PSG étaient concernés par cette rencontre, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye. Le PSG va s’entretenir avec ses joueurs pour planifier leur date de retour.

La Coupe d’Afrique des nations a livré sa vérité hier soir lors de la finale entre le Sénégal et le Maroc. Ce sont les Sénégalais qui ont soulevé le trophée après une fin de match houleuse. Lors de cette rencontre, deux joueurs du PSG ont joué. Achraf Hakimi a joué l’intégralité de la rencontre, tandis qu’Ibrahim Mbaye est entré à la 77e minute. L’attaquant du PSG va revenir à Paris en tant que champion d’Afrique, alors qu’Achraf Hakimi était inconsolable à l’issue de la défaite de son équipe dans son pays. Les deux joueurs devraient rapidement revenir à Paris pour participer à la deuxième partie de saison avec le PSG.

Présents contre Auxerre ?

Selon les informations de Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, le PSG a prévu un point téléphonique ce soir avec Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye pour convenir de leur date de retour à l’entraînement après la Coupe d’Afrique des nations. Pour rappel, L’Equipe expliquait il y a quelques jours qu’Achraf Hakimi pourrait faire son retour à l’entraînement mercredi et même postuler à une place dans le groupe pour le déplacement du PSG à Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1 vendredi soir (20 heures, Ligue 1 +).