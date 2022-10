Le PSG s’est défait de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Un Classique qui a été l’occasion d’un petit évènement côté parisien. En effet, pour la toute première fois, Christophe Galtier a décidé de faire évoluer son système tactique.

Le PSG a renoué avec la victoire face à l’ennemi phocéen, suite à trois matches nuls consécutifs. Après une première période très intéressante, surtout lors de l’entame de match, les choses se sont un peu compliquées durant le second acte. Ce qui nous a offert un spectacle plutôt pénible au cours des 45 dernières minutes. Néanmoins, dans l’ensemble, la copie rendue reste assez satisfaisante. Du coup, pour un premier essai en 4-3-3 sous la houlette de Christophe Galtier, on peut dire que la transition tactique a été réussie.

Le 4-3-3, parti pour durer ?

Exit le 3-4-3 et place au 4-3-3 donc. Si on pouvait logiquement imaginer que cette modification tactique était liée aux nombreuses absences au sein de l’arrière-garde du PSG, il n’en a finalement rien été. En effet, au sortir du succès de ses joueurs face à l’OM, Christophe Galtier a confirmé que c’était un choix personnel, celui-ci n’étant nullement dicté par les présences des uns et des autres. Et force est de constater que ce passage au 4-3-3 a été une réussite. Déjà, Fabian Ruiz, incorporé dans l’entrejeu aux côtés de Marco Verratti et Vitinha, a offert une prestation aboutie. Derrière, Marquinhos a retrouvé ses repères, lui qui affichait un niveau cataclysmique depuis le début d’exercice. Tout cela devrait inciter Christophe Galtier à réitérer en ce sens dans les semaines à venir, nous indique Le Parisien ce jour. Selon le média francilien, il y a de fortes chances que ce système soit reconduit lors des prochaines échéances rouge et bleu, à commencer par le déplacement sur la pelouse de l’AC Ajaccio ce vendredi soir (21h00).