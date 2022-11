Le Bayern n’est pas le pire tirage pour le PSG selon Bodmer

Pour la dixième fois consécutive, le PSG s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale était prédestiné à terminer premier de son groupe, Benfica est passé devant les Parisiens en ayant inscrit plus de buts à l’extérieur (9 contre 6). Résultat des courses, le PSG affrontera le Bayern Munich en février prochain. Un tirage peu clément mais qui va dans la continuité des précédents (FC Barcelone en 2020, Real Madrid en 2021). Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre et consultant, a donné son avis sur cette confrontation dans Rothen s’enflamme sur RMC. Selon lui, le Bayern Munich n’est pas le pire tirage pour les Rouge & Bleu.

« C’est plus compliqué de jouer le Real ou City »

« Offensivement, le Bayern n’a pas changé. C’est toujours trois, voire quatre buts par match. En revanche, ils défendent avec un peu moins de personnes que d’habitude. Est-ce qu’ils vont changer de fusil d’épaule en jouant contre le PSG ? Je ne pense pas parce que les Allemands ont une grande confiance en eux. Moi je suis pas sûr que ça soit le pire tirage. Ça va être un match ouvert où il va falloir que le PSG soit très bon, défensivement surtout. Offensivement, tout dépendra du Mondial. On verra comment les trois de devant seront après la compétition. Qui va gagner cette Coupe du Monde et les problèmes d’égos qu’il y aura après (…) Pour moi c’est plus compliqué de jouer le Real ou City. Le Bayern ils vont ouvrir le jeu, ils laissent beaucoup d’occasions à leurs adversaires, ils prennent beaucoup de buts. »