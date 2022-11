LDC : Le Bayern à la portée du PSG ?

C’est aujourd’hui à Nyon (Suisse) que le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions a rendu son verdict pour le PSG. Le club de la capitale devra se défaire du Bayern Munich. Des retrouvailles qui annonce la couleur pour de grandes soirées européennes. A trois mois du match aller, ou en sont réellement les Bavarois ?

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en terminant second de la poule H, derrière Benfica. Le scénario semblait plutôt improbable tant les Lisboètes sont passé devant les Parisiens grâce au septième point de règlement (meilleure attaque à l’extérieur) afin de départager deux équipes à égalité sur le plan comptable. En ce sens, pour le tirage au sort de ce lundi, le PSG s’est retrouvé dans le chapeau 2, avec un grande probabilité de tomber sur un géant européen ayant fini les phases de poules en tête de son groupe. Le destin a voulu que les Rouge & Bleu retrouvent donc le Bayern Munich : « C’est notre destin de recroiser le PSG. Je pense que c’est un super match en perspective et que les meilleurs joueurs du monde vont s’affronter« , a déclaré Oliver Kahn, président du club bavarois, avant de poursuivre : « Le PSG a une équipe très équilibrée, ils ont des joueurs très expérimentés et de classe mondiale mais nous aussi. On a de très bons joueurs offensifs et on est très solide en défense. Ce sont deux équipes qui sont au sommet du football européen« .

🚨🚨 | LE PSG AFFRONTERA LE BAYERN MUNICH EN HUITIÈMES DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS#UCLDRAW pic.twitter.com/46N8Helxgo — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 7, 2022 Twitter : @CanalSupporters

Un rouleau compresseur irrégulier

Et le président du Bayern Munich a raison de souligner sa force de frappe offensive puisque les Bavarois ont inscrit 41 buts en 13 matchs de Bundesliga, soit une moyenne de 3,15 buts par match. Choupo-Moting et compères forment tout simplement la meilleure attaque des cinq grands championnats. Dans ce classement, on retrouve Manchester City à la deuxième position (39 buts en 13 rencontres, soit une moyenne de 3 par match) et le PSG sur la troisième marche du podium avec 38 buts en 14 rencontres de Ligue 1 Uber Eats, soit une moyenne de 2,71 buts par match. Sur ses 13 matchs de championnat, le Bayern Munich compte tout de même 4 nuls et 1 défaite. En effet, le club de Bavière a été accroché sur sa pelouse par le Borussia Mochengladbach (1-1), à l’extérieur face à l’Union Berlin (1-1), à domicile contre Stuttgart (2-2) et au Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund (2-2) en se faisant remonter deux buts dans le dernier quart d’heure. La seule défaite de la saison du Bayern Munich remonte au 17 septembre dernier (1-0) sur la pelouse d’Augsburg. Quand on se penche un peu sur ce que l’équipe de Julian Nagelsmann propose, on constate que l’ADN rouleau compresseur des Bavarois est toujours présent, mais la régularité et la sérénité est moins présente que lors des saisons précédentes. En partant de Manuel Neuer, à Thomas Müller en passant par Joshua Kimmich, la colonne vertébrale du champion d’Allemagne ne fait plus preuve d’autant de solidité.

Les Bavarois sont actuellement en tête de Bundesliga avec 28 points devant Fribourg (27 points), l’Union Berlin (26 points), Dortmund (25 points), l’Eintracht Francfort (23 points), et le RB Leipzig (22 points). Un classement plutôt serré quand on constate que 6 points tiennent les 6 premiers. Cependant, sur la scène européenne, le chemin a été sans embûche pour les joueurs de Julian Nagelsmann. En effet, ces derniers ont tout simplement glané 18 points sur 18 possibles dans le groupe C, qualifié comme le plus relevé avec notamment le FC Barcelone et l’Inter Milan. Une campagne européenne parfaitement maîtrisée jusque-là pour les champions d’Allemagne en titre.

Toujours sur le secteur offensif, le collectif est plus marquant du côté Bayern Munich. En effet, depuis le départ d’un certain Robert Lewandowski, les tâches dans la surface de réparation adverse sont davantage partagées en Bundesliga. C’est en ce sens que l’ont retrouve un Jamal Musiala avec 8 buts (4 PD), Sadio Mané avec 6 buts (3 PD), Eric Maxim Choupo-Moting avec 5 buts (2 PD) et Leroy Sané avec 5 buts également (2 PD). Un fait qui peut avertir la défense du PSG que le danger pourra venir de partout côté bavarois.

L’historique

Au cours de l’Histoire de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a croisé la route du Bayern Munich à neuf reprises. Le bilan est légèrement en faveur des Rouge & Bleu qui l’ont emporté à cinq reprises, et se sont inclinés quatre fois :