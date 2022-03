Depuis plus d’un mois et demi désormais, je vous partage un billet d’humeur, plus ou moins inspiré vous en conviendrez, afin de livrer mon ressenti sur l’actualité de mon club de cœur. J’apprécie au plus haut point lire vos commentaires une fois celui-ci publié, c’est l’une de mes grandes motivations. Pourtant, ce mardi midi, je n’ai rien produit, le syndrome de la page blanche. La raison en est somme toute assez simple : je n’ai pas vraiment d’inspiration en cette fin de saison. C’est assez fou de me dire que je n’ai finalement pas tant hâte que cela que la trêve prenne fin. Avant cette élimination ubuesque au stade des huitièmes de finale, on trépignait tous d’impatience dans l’attente de voir notre PSG remonter sur le pont après des rencontres internationales loin d’être emballantes et en ce mercredi 30 mars, c’est peu dire que la donne est bien différente.

Pour être honnête avec vous, j’ai même pensé à ne rien écrire cette semaine. Mais après un échange très constructif avec l’éminent Jonathan Bensadoun, et non il ne m’a pas menacé, j’ai révisé ma position initiale. Donc j’écris. J’écris avec une certaine maladresse cette fois-ci, mais cela me fait du bien. Revenir au fondement de ce qui m’anime : le PSG et l’écriture. Comme beaucoup, étant jeune, mon but premier était de chausser les crampons. Malheureusement pour moi, et comme j’ai déjà pu le confier au sein du forum, je suis atteint d’une pathologie visuelle qui a très rapidement tué dans l’œuf toutes ces velléités de ballon rond. Au Lycée, j’ai donc commencé à écrire pour de petits sites web traitant de l’actualité du PSG. Petit à petit, j’ai tenté de me perfectionner afin de faire la seule chose qui me faisait réellement vibrer, rester le plus possible au contact du PSG.

À force de travail, d’abnégation et avec un soupçon de réussite, j’ai réussi à en faire mon métier. Je me rends compte de cette chance incroyable. Et à cet instant, au moment de coucher ces mots, je puise dans la passion qui m’a toujours guidé. Le PSG représente, comme beaucoup d’entre vous, une grande partie de ma vie et ce, depuis que mes grands frères m’ont légués cet héritage. J’essaye à mon tour de perpétuer cette amour rouge et bleu, même si je sais que je mets mes neveux dans un bourbier sans nom. Qu’importe, mes futurs enfants y passeront également. En ce qui vous concerne, vous, membres essentiels de Canal Supporters, je me plais tous les jours à vous lire, vous les CSiens, sur le forum. Je ne prends pas souvent part à vos débats, mais j’aime prendre la température, me régaler de vos coups de sang, de vos désaccords enflammés. Ce soir du 9 mars dernier nous a fait énormément de mal et la fin de saison ne s’annonce nullement joyeuse. Pire, avec le flou qui règne actuellement au club, nous ne sommes pas à l’abri d’autre déconvenues de la sorte, à l’image de ce soir au Camp Nou ou bien lorsque la VAR venait valider un pénalty dans les arrêts de jeu histoire de nous achever un bon coup.

Mais malgré tout, j’aime ce club, certainement un côté masochiste. Je pense qu’il faut l’être au moins un chouïa pour encaisser ce qu’on a pu vivre lors des années précédentes. Maintenant, quoi qu’il en soit, comme j’ai déjà pu l’exposer ici et cela passera peut-être pour une simple lapalissade, nous resterons présents. Nous resterons présents car le contraire ne serait même pas envisageable. Contre vents et marrées, nous chanterons pour soutenir notre équipe. J’espère pour ma part, peut-être naïvement, que les leçons du passé seront digérées une bonne fois pour toute et qu’on sera enfin épargné des scenarii qui se sont déjà bien trop répétés. Cet exercice 2021-2022 se conclura bien assez tôt et il faut dès à présent tourner notre regard vers la suite. De mon côté, j’essayerai d’affiner mes analyses afin de vous proposer quelque chose de qualitatif dans les mois à venir.

C’était un billet très particulier, mais je pense qu’il me fera du bien afin de remonter en selle. Je vous lirai, une fois encore, avec grand plaisir à la suite de la publication de ce billet. Un petit clin d’œil à Cat qui a soufflé le nom de cette rubrique, une autre intitulée On Rufet Le Match me tente bien également. Merci à vous d’être aussi présents. Prenez soin de vous et allez Paris !