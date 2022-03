Vous en avez désormais l’habitude, c’est votre rendez-vous avec le billet d’humeur CS. Chaque semaine, notre journaliste, Mickaël Rufet, prend sa plume pour évoquer un sujet gravitant autour du PSG. Aujourd’hui, place à la fin de saison du club parisien et aux choix assez incompréhensibles signés Mauricio Pochettino.

Le PSG a donc disputé son 29e match de Ligue 1 cette saison sur la pelouse de l’AS Monaco. Malheureusement pour nous, les joueurs parisiens n’ont, apparemment, nullement eu l’envie de jouer au football, nous offrant une prestation des plus affligeantes. Résultat des courses, sans surprise, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas fait le poids (3-0) face à une équipe qui, pourtant, n’était pas vraiment en confiance avant le coup d’envoi. Mais qu’on se rassure, le PSG garde, à minima, une incroyable faculté dans sa besace, celle de relancer les clubs en crise. Il nous reste donc plus que neuf petites rencontres à observer, le tout est de savoir si Neymar Jr et ses coéquipiers auront envie de relever un chouïa la barre afin de sauver quelque peu l’honneur.

La confiance n’est néanmoins clairement pas de mise dans cette affaire. Il n’y a qu’à voir les choix plus que douteux de Mauricio Pochettino pour s’en convaincre. Posons-nous deux petites minutes pour réaliser : avec ce qu’il démontre depuis de longs et interminables mois désormais, comment est-ce possible que le coach argentin ait pu penser que de positionner Georginio Wijnaldum sur le côté droit de l’attaque soit une bonne initiative ? On croirait rêver. Cela n’a pas raté : avec 28 ballons touchés en 69 minutes et une présence dans le jeu digne de l’homme invisible, le capitaine batave a poursuivi sur sa lancé d’une médiocrité certaine. Au PSG, on peut offrir des prestations en-dessous de tout, et pourtant prétendre à une place régulière au sein du XI francilien.

Et pendant ce temps-là, le message envoyé aux jeunes pousses du centre de formation n’est pas bon. Alors oui, Mauricio Pochettino n’est pas connu pour faire confiance à de jeunes éléments, mais à ce niveau, on se demande s’il ne le fait pas exprès. De plus, faire encore entrer en cours de jeu des joueurs tels que Julian Draxler ou Mauro Icardi alors que leur priorité n’est pas le football à l’heure actuelle, est juste exaspérant. On ne fait pas une fixette sur les titis. Il leur faut du temps pour évoluer, il ne faut pas les monter trop vite afin qu’ils gardent les pieds sur terre…. On est d’accord. Mais comment expliquer à Edouard Michut, par exemple, qui avait fait une bonne entrée en jeu du côté de l’Olympique Lyonnais avec une passe décisive à la clé le 9 janvier dernier, qu’il n’a même pas le droit à une dizaine de minutes par-ci par-là depuis ?

Au-delà du constat lié aux jeunes, il y a d’autres décisions qui sont incompréhensibles. Il ne faut pas se le cacher, Presnel Kimpembe affiche un niveau extrêmement moyen depuis que l’exercice a débuté, c’est un euphémisme. Et pourtant, un joueur comme Abdou Diallo ne profite que de miettes et ce, avec parcimonie. L’ancien borussen aurait pourtant des qualités à faire valoir. Non, définitivement, Mauricio Pochettino semble totalement perdu dans sa gestion des hommes. Un changement doit advenir, et vite. Certes, il y a une élimination en Ligue des Champions à digérer, les supporters, les premiers, ont intégré ce fait. Mais ce n’est pas possible et acceptable de livrer des copies comme celle de ce dimanche face à l’AS Monaco.

Le PSG possède une confortable avance en tête du classement, et encore heureux car à ce rythme il n’aurait pas été étonnant de voir le club de la capitale s’écrouler et laisser filer son dixième titre de son Histoire. Quand on y pense, ce constat est aberrant. On pourrait se dire qu’après un tel échec, un coach censé ferait des choix forts afin de relancer la machine. Et ce qui est le pire dans tout cela, c’est que l’on sait pertinemment que notre coach n’en fera rien. Que tout restera comme à l’identique dans les semaines à venir. Que, même le plaisir de voir émerger de nouveaux visages dans cette dernière ligne droite nous est enlevé. La frustration et la désillusion teintent chacun des mots qui jonchent ce papier, mais il est difficile de faire autrement. Nous n’avons plus qu’à croiser les doigts et espérer que les choses évoluent en vue de la saison prochaine. Espérer, encore espérer et toujours espérer. Le lot quotidien des supporters du PSG.…