Le calendrier croisé du PSG, Lens et Marseille

Dans cette dernière ligne droite du championnat, le PSG aura une belle opportunité de réaliser un pas supplémentaire vers le titre de champion de France ce week-end. Mais pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout du RC Lens.

Le PSG jouera un match important ce samedi (21h) au Parc des Princes à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Sans une partie de la tribune Auteuil, le club parisien accueille son poursuivant, le RC Lens, qui compte six points de retard au classement. Une rencontre qui pourrait donc soit relancer la course au titre ou permettre au PSG de prendre son envol en tête du championnat. Cependant, les Rouge & Bleu montrent de nombreuses difficultés face aux adversaires directs et restent notamment sur deux défaites d’affilée au Parc des Princes face au Stade Rennais (0-2) et l’Olympique Lyonnais (0-1). De son côté, le RC Lens est sur une belle série avec quatre victoires d’affilée et pose souvent des difficultés aux Rouge & Bleu depuis leur retour dans l’élite française (1 victoire, 2 nuls et 2 défaites). Après cette rencontre face à la formation du Nord, le club parisien affrontera essentiellement des équipes qui lutteront pour ne pas descendre en Ligue 2 (Angers, Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg).

De son côté, le RC Lens va entamer une série de matches difficile. Les Sang & Or affronteront en l’espace de quelques semaines le PSG, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, soit les membres du top 4. Mais, le club de Loïs Openda accueillera deux rencontres au Stade Bollaert, une forteresse quasi imprenable cette saison (13 victoires, 1 nul et 1 défaite). Le match face au Stade de Reims pourrait également être une rencontre difficile pour les joueurs de Frank Haise.

Enfin, l’Olympique de Marseille a pris un peu de retard dans cette course au titre après son résultat nul contre Lorient (1-1) et compte désormais huit points de retard sur le leader parisien à huit journées de la fin du championnat. Et tout comme les Lensois, les Marseillais auront un calendrier chargé avec trois chocs : l’Olympique Lyonnais, le RC Lens et le LOSC. Même si les Olympiens restent la meilleure formation à l’extérieur, ils sont tout de même au ralenti ces derniers temps, avec notamment aucune victoire lors des cinq dernières rencontres au Stade Vélodrome.

Calendrier du PSG

31e journée Ligue 1 : PSG / RC Lens (samedi 15 avril à 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360)

32e journée Ligue 1 : Angers SCO / PSG (vendredi 21 avril à 21h sur Prime Video)

33e journée Ligue 1 : PSG / FC Lorient (dimanche 30 avril à 17h05 sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360)

34e journée Ligue 1 : Troyes / PSG (dimanche 7 mai à 20h45 sur Prime Video)

35e journée Ligue 1 : PSG / AC Ajaccio (samedi 13 mai à 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360)

36e journée Ligue 1 : AJ Auxerre / PSG (date et horaire à déterminer)

37e journée Ligue 1 : RC Strasbourg / PSG (samedi 27 mai à 21h)

38e journée Ligue 1 : PSG / Clermont Foot (samedi 3 juin 21h)

Calendrier du RC Lens

31e journée Ligue 1 : PSG / RC Lens (samedi 15 avril à 21h)

32e journée Ligue 1 : RC Lens / AS Monaco (samedi 22 avril à 21h)

33e journée Ligue 1 : Toulouse / RC Lens (mardi 2 mai)

34e journée Ligue 1 : RC Lens / Olympique de Marseille (samedi 6 mai à 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus 360)

35e journée Ligue 1 : RC Lens / Stade de Reims (date et horaire à déterminer)

36e journée Ligue 1 : FC Lorient / RC Lens (date et horaire à déterminer)

37e journée Ligue 1 : RC Lens / AC Ajaccio (samedi 27 mai à 21h)

38e journée Ligue 1 : AJ Auxerre / RC Lens (samedi 3 juin à 21h)

Calendrier de l’OM

31e journée Ligue 1 : Olympique de Marseille / Troyes (dimanche 16 avril à 20h45)

32e journée Ligue 1 : Olympique Lyonnais / Olympique de Marseille (dimanche 23 avril à 20h45)

33e journée Ligue 1 : Olympique de Marseille / AJ Auxerre (dimanche 30 avril à 20h45)

34e journée Ligue 1 : RC Lens / Olympique de Marseille (samedi 6 mai à 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus 360)

35e journée Ligue 1 : Olympique de Marseille / Angers SCO (date et horaire à déterminer)

36e journée Ligue 1 : LOSC / Olympique de Marseille (date et horaire à déterminer)

(date et horaire à déterminer) 37e journée de Ligue 1 : Olympique de Marseille / Stade Brestois (samedi 27 mai à 21h)

38e journée Ligue 1 : AC Ajaccio / Olympique de Marseille (samedi 3 juin à 21h)

Le classement de Ligue 1