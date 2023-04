Le PSG devra batailler dans le dossier Khéphren Thuram

Cet été, le PSG voudra se montrer actif pour renforcer son effectif. Et le board parisien cherche à franciser son groupe et veut recruter Khéphren Thuram.

La saison 2022-2023 du PSG est déjà considérée comme un échec au yeux des dirigeants. Même si un 11e titre de champion de France aura une saveur particulière dans l’histoire du football français, les éliminations précoces en Coupe de France et Ligue des champions ont grandement fragilisé Christophe Galtier. De son côté, Luis Campos est bien parti pour poursuivre son aventure chez les Rouge & Bleu. Et le conseiller sportif parisien a déjà des idées précises en tête pour renforcer tous les secteurs de jeu. Si en attaque des noms comme Victor Osimhen (Naples), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) sont souvent cités, pour l’entrejeu un nom revient très régulièrement : Khéphren Thuram. Performant avec l’OGC Nice, le joueur de 22 ans est récemment devenu un international tricolore.

Une offensive du PSG cet été pour Khéphren Thuram ?

Et Luis Campos n’a pas manqué la dernière performance du Français lors du match opposant l’OGC Nice au PSG samedi dernier. Déjà dans son viseur depuis quelques temps, le dirigeant portugais « songe très sérieusement à passer à l’offensive cet été », rapporte Foot Mercato. Cependant, les Aiglons ont consciences des qualités de Khéphren Thuram, sous contrat jusqu’en 2025, et les enchères devraient débuter à 50M€, « même si à Nice, on pourrait en réclamer plus (60 M€ au moins) en fonction du nombre de clubs concrètement intéressés. » Et la liste des prétendants a de quoi faire rêver les dirigeants niçois. Toujours selon FM, outre le PSG, le Borussia Dortmund est sur le coup même si le club allemand pourrait ne pas rivaliser financièrement avec les autres gros clubs européens. En effet, le Français de 22 ans a aussi marqué les esprits de Liverpool et Manchester City. De son côté, le Real Madrid reste à l’affût pour le recrutement de jeunes joueurs français comme Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni par le passé. Concernant Khéphren Thuram, il devra faire un choix sur son avenir. « Il pourrait aussi poursuivre à Nice, qui n’a pas dit son dernier mot et qui va tenter de le garder une saison supplémentaire avant de le laisser filer », conclut FM.