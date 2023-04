À huit journées de la fin, le sprint final de la Ligue 1 est lancé. Et une lutte s’annonce entre le PSG et le RC Lens pour le titre de champion de France.

Au lendemain de cette 30e journée de Ligue 1, le PSG a gardé ses distances de six points avec son poursuivant, le RC Lens. Mais le prochain choc entre les deux formations ce samedi au Parc des Princes (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) aura son importance dans ce sprint final. Après une période de creux, les Sang & Or ont enchaîné quatre succès d’affilée (Clermont Foot, Angers SCO, Stade Rennais et le RC Strasbourg). Ils ont notamment pu compter sur un retour en grande forme de leur attaquant, Loïs Openda.

« On va y aller avec la mentalité qu’il faut »

Après une période de moins bien, comme sa formation, l’attaquant de 23 ans, recruté cet été en provenance du Vitesse Arnhem contre 10M€, a retrouvé des couleurs et compte aujourd’hui 15 réalisations en championnat. Interrogé par l’émission Téléfoot ce dimanche, l’international belge a été questionné sur ce déplacement à Paris ce week-end : « Aller à Paris, ce n’est jamais facile. On sait très bien que ça va être un match très compliqué. Nous, on va y aller avec la mentalité qu’il faut. La mentalité montrée depuis le début de la saison pour essayer d’aller chercher les 3 points. Nous, on est prêts pour chaque match, que ce soit le dernier de Ligue 1 comme le premier de Ligue 1. On a les ambitions. C’est de proposer un beau football et essayer de gagner tous les matches. Je pense que pour le moment, on est sur une bonne série. Il nous en reste huit et on va tout faire pour essayer d’y arriver. On est préparés pour gagner tous les matches, on mérite d’avoir une place en Europe, forcément avec le jeu qu’on propose. Avec ce qu’on fait pour le moment, c’est sûr que la Ligue des champions c’est quelque chose de beaucoup mieux. »

Loïs Openda a également été questionné sur ses modèles pour le poste d’attaquant et prend pour exemple Zlatan Ibrahimovic et Kylian Mbappé : « Didier Drogba, c’était une de mes idoles. Je pense même que mon premier maillot, c’était Drogba. Ma maman me l’avait offert. C’est quelqu’un qui m’a vraiment vraiment inspiré. Après, il y avait beaucoup d’attaquants. Il y avait Zlatan pour son caractère de monstre. Il y a aussi des joueurs actuels comme Kylian Mbappé. Ils peuvent être les meilleurs malgré leur jeune âge. Avec ces joueurs, j’apprends tous les jours. »

Une rencontre capitale pour le PSG, qui avait perdu dans les grandes largeurs lors du match aller au Stade Bollaert (3-1). Un adversaire toujours coriace pour les Rouge & Bleu depuis la remontée du club artésien en 2020 (1 victoire, 2 nuls et 2 défaites).