Le calendrier des internationaux du PSG

Depuis ce lundi, la trêve internationale bat son plein. Cette dernière de l’année 2021 est consacrée aux matches de qualifications à la Coupe du Monde 2022. Certains pays sont qualifiés pour la compétition d’autres devront aller chercher des pour des barrages pour se qualifier pour la Coupe du Monde et d’autres pour enfin s’offrir leurs billets pour le Qatar. Cette trêve internationale concerne 15 joueurs du PSG en plus des titis El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi et Ayman Kari avec la France U18. Voici ci-dessous le calendrier de cette trêve internationale.

Kylian Mbappé – Qualifications Coupe du Monde 2022

France / Kazakhstan – Samedi 13 novembre à 20h45 au Parc des Princes

Finlande / France – Mardi 16 novembre à 20h45 au Sorena Stadium

Danilo Pereira / Nuno Mendes – Qualifications Coupe du Monde 2022

Irlande / Portugal – Jeudi 11 novembre à 20h45 au Aviva Stadium (Nuno Mendes suspendu pour ce match)

Portugal / Serbie – Dimanche 14 novembre à 20h45 à l’Estadio da Luz

Julian Draxler et Thilo Kehrer – Qualifications Coupe du Monde 2022

Allemagne / Liechtenstein – Jeudi 11 novembre à 20h45 au Volkswagen Arena

Arménie / Allemagne – Dimanche 14 novembre à 18 heures au Republican Stadium

Georginio Wijnaldum – Qualifications Coupe du Monde 2022

Monténégro / Pays-Bas – Samedi 13 novembre à 20h45 au Stade de Podgorica

Pays-Bas / Norvège – Mardi 16 novembre à 20h45 au Feyenoord Stadium

Gianluigi Donnarumma – Qualifications Coupe du Monde 2022

Italie / Suisse – Vendredi 12 novembre à 20h45 au Stadio Olimpico

Irlande du Nord / Italie – Lundi 15 novembre à 20h45 au National Football Stadium at Windsor Park

Achraf Hakimi – Qualifications Coupe du Monde 2022

Soudan / Maroc – Vendredi 12 novembre à 20 heures au Stade du FUS (Hay Nahda)

Marco / Guinée – Mardi 16 novembre à 20 heures au Stade Mohammed V

Idrissa Gueye – Qualifications Coupe du Monde 2022

Togo / Sénégal – Jeudi 11 novembre à 20 heures au Stade de Kégué

Sénégal / Congo – Dimanche 14 novembre à 20 heures au Stade Lat-Dior

Neymar / Marquinhos – Qualifications Coupe du Monde 2022

Brésil / Colombie – Vendredi 12 novembre à 1h30 (horaire français) à l’Arena Corinthians

Argentine / Brésil – Mercredi 17 octobre à 0h30 (horaire français) à l’Estadio San Juan del Bicentenario

Angel Di Maria / Lionel Messi / Leandro Paredes – Qualifications Coupe du Monde 2022

Uruguay / Argentine – Samedi 13 novembre à minuit à l’Estadio Campeón del Siglo

Argentine / Brésil – Mercredi 17 octobre à 0h30 (horaire français) à l’Estadio San Juan del Bicentenario

Xavi Simons – 1er tour de la phase de qualifications à l’UEFA Under-19 Championship Slovakia 2022

Mercredi 10 novembre 2021 à 11h00 : Pays-Bas – Moldavie (1re journée – National Team Complex, Shefayim)

Samedi 13 novembre 2021 à 11h00 : Pays-Bas – Chypre (2e journée – National Team Complex, Shefayim)

Mardi 16 novembre 2021 à 16h00 : Israël – Pays-Bas (3e journée – Netanya Stadium, Netanya)

Edouard Michut – 1er tour de la phase de qualifications à l’UEFA Under-19 Championship Slovakia 2022

Mercredi 10 novembre 2021 à 14h00 : France – Albanie (1re journée)

Samedi 13 novembre 2021 à 12h00 : France – Macédoine du Nord (2e journée)

Mardi 16 novembre 2021 à 14h00 : Serbie – France (3e journée)

El Chadaille Bitshiabu / Ismaël Gharbi / Ayman Kari – match amicaux