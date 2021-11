Bitton peste contre les convocations de Messi et Paredes

15 joueurs du PSG ont rejoint ou vont rejoindre leurs sélections nationales ce lundi. Pendant 15 jours – aux quatre coins du monde – ils vont disputer des matches dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Mais deux convocations font débat. Celle de Lionel Messi et Leandro Paredes, tous les deux blessés. Stéphane Bitton ne comprend pas pourquoi les deux Argentins ont été appelés.

« Depuis minuit, tous les joueurs internationaux sont sous la responsabilité de leurs sélections. Ils sont une quinzaine du côté du PSG qui vont s’absenter du Camp des Loges pendant une dizaine de jours et donc passer sous la responsabilité de leurs sélections nationales. Et parmi eux, il y a trois Argentins, Angel Di Maria, Lionel Messi et Leandro Paredes. […]Ils sont allés rejoindre l’Albiceleste qui va disputer deux matches contre l’Uruguay le 12 et le Brésil quatre jours plus tard. Deux matches très importants sur la route du Qatar 2022 pour l’équipe d’Argentine. Et c’est ça qui moi me pose un petit problème. J’ai suivi les bulletins de santé des joueurs du PSG. Et je me suis aperçu que Lionel Messi, à défaut d’être blessé, était indisponible pour Leipzig et Bordeaux et Paredes qui n’a pas repris les entraînements collectifs et qui est donc encore considéré comme blessé va lui aussi rejoindre l’Argentine, peste le journaliste dans sa chronique sur France Bleu Paris. Une fois de plus c’est gênant, une fois de plus, on prend des risques avec la santé des joueurs et on tient très peu compte de l’intérêt des clubs qui payent les joueurs toute l’année. […]Ce sont des risques qui me choquent et je pense que beaucoup de supporters du PSG n’ont pas bien compris pourquoi Messi et Paredes ont rejoint leur sélection. Est-ce qu’il aurait pu l’empêcher ?Ils ne peuvent pas l’empêcher (Messi, ndlr) mais je pense qu’il faudrait qu’il y ait des meilleures relations entre le staff médical de la sélection argentine et celui du PSG. Leonardo est monté au créneau et a essayé de stopper tout ça mais malheureusement, c’est resté sans succès.«