Mendes : « Le PSG était ma priorité »

Après des débuts plutôt encourageants, Nuno Mendes connait des rencontres un peu plus compliquées sur son couloir gauche défensif. Ce qui n’a Rien de très étonnant pour un joueur âgé seulement de 19 ans et qui vit sa première expérience à l’étranger. Le joueur prêté par le Sporting s’intègre, cependant, doucement mais sûrement comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à Onze Mondial. Dans celui-ci, l’international portugais évoque également sa signature à Paris.

L’espoir lusitanien a décrit le déroulement de son transfert au PSG. L’occasion pour lui d’expliquer que d’autres écuries étaient intéressées, mais que son choix s’est directement porté sur le club de la capitale : « C’était le dernier jour du mercato. J’étais en stage avec la sélection portugaise. Je savais qu’il y avait un intérêt du PSG, mais ce n’est que le 31 août que c’est devenu concret. On m’a fait une proposition, j’étais très content alors j’ai dit oui. J’ai signé et mon transfert a été officialisé à 23h58 ! D’autres clubs ? Oui, mais j’ai dit à mon agent que Paris était ma priorité et je suis content d’avoir rejoint ce club. C’est un club que je suis et que j’aime depuis longtemps, je voulais donc poursuivre mon travail ici.«

S’il confie : « Ça va, je m’adapte. Je progresse de jour en jour« , Nuno Mendes est surtout impressionné par le niveau que peuvent avoir des joueurs comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar. Un autre monde par rapport au Sporting : « On est à un niveau supérieur à ce que j’avais connu au Sporting. Il y avait de bons joueurs au Sporting, mais jouer avec Messi, Neymar, Mbappé… c’est un autre monde !«