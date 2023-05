La fin de saison au PSG arrive à grand pas avec la réception du Clermont Foot 63 ce samedi. Mais pour certains joueurs parisiens, d’importantes échéances internationales arrivent. Les listes sont tombées et voici les Rouge et Bleu qui joueront pour leur sélection au mois de Juin.

Kyllian Mbappé sera le seul représentant parisien en Bleu. En effet, le numéro 7 sera délaissé en Équipe de France, en raison de la blessure de Presnel Kimpembe (rupture du tendon d’Achille, le 27 février dernier contre l’OM). Les Tricolores se déplaceront à Gibraltar le 16 juin 2023 et accueilleront la Grèce au Stade de France le 19 juin 2023.

A voir aussi : Un seul joueur du PSG convoqué avec l’équipe de France

Les Italiens et Espagnols, ennemis d’un soir en Ligue des Nations.

Les Italiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma retrouveront sans doute un ou plusieurs partenaires espagnols en juin. La liste espagnole n’est pas encore tombée, on peut alors se demander qui de Fabian Ruiz, Carlos Soler et Juan Bernat sera appelé par le néo sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente ? Les Azzuris et Ibériques parisiens, coéquipiers en club, seront rivaux pour la demi-finale de Ligue des Nations opposant l’Italie et l’Espagne, le 15 juin prochain à 20h45.

Pas de surprises pour les autres internationaux.

C’est une évidence, Lionel Messi, est appelé avec l’Argentine. En effet, le meilleur passeur de Ligue 1 Uber Eats rejoint à nouveau l’Albiceleste, championne du Monde pour affronter l’Australie à domicile le jeudi 15 juin prochain, à 14h (heure française), et se déplacer en Indonésie le 19 juin 2023 (horaire inconnu).

Côté brésilien, seul le capitaine du PSG, Marquinhos, est appelé par le sélectionneur en intérim, Ramon Menezes. Neymar JR, blessé et opéré, ne participera pas aux matchs qui attendent la Seleçao. Deux rencontres contre deux équipes africaines : la Guinée le 17 juin (21h) à Barcelone et le Sénégal le 20 juin (21h30) à Lisbonne.

Au Maroc, Achraf Hakimi, sans surprise, est sélectionné par Walid Regragui. Les Lions de l’Atlas joueront un match amical contre le Cap-Vert le 12 juin prochain à 21h. Mais aussi un match éliminatoire pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024 contre l’Afrique du Sud, le 17 juin à 17h, et ce malgré leur qualification déjà actée pour la compétition.

Enfin, le Portugal comptabilise le plus grand nombre de parisiens avec trois sélectionnés. Danilo Pereira, Vitinha et Renato Sanches renforceront l’effectif du nouveau sélectionneur belge, Roberto Martinez. Nuno Mendes, blessé n’est évidemment pas appelé. Les Portugais s’attelleront aux Eliminatoires de l’Euro 2024 et recevront la Bosnie–Herzégovine le 17 juin, à 20h45 en plus de se déplacer en Islande le 20 juin, à 20h45.