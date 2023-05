Le PSG compte un nombre important de joueurs prêtés aux quatre coins du Vieux Continent. Si certains de ces prêts sont des déceptions, d’autres sont davantage concluants. Edouard Michut a lui réussi son expérience du côté de Sunderland, mais ne devrait cependant pas y poursuivre sa carrière.

Après l’intronisation de la paire Campos – Galtier au Paris Saint-Germain il y a près d’un an maintenant, certains joueurs ont intégré le loft mis en place au Camp des Loges. Parmi eux, Edouard Michut. En ce sens, le titi parisien a eu la volonté de chercher une porte de sortie afin de gagner du temps de jeu. Après son prêt concluant et ses 31 rencontres disputées (TCC) avec Sunderland cette saison, le milieu de terrain parle lui-même d’un « bilan positif« . Cependant, d’un commun accord avec le club de Championship, l’option d’achat associée à son prêt n’a pas été levée, et Edouard Michut effectuera donc son retour au centre d’entraînement du PSG dans les prochaines semaines. Pour nos confrères de L’Equipe, le joueur est revenu sur son actualité.

L’option d’achat pas levée

« Le club m’a proposé de rester. C’est ma décision de ne pas rester à Sunderland. On n’était pas d’accord sur certains points contractuels. Il y avait aussi quelques interrogations sur le schéma de jeu qui ne me convenait pas. Je suis plutôt un joueur qui touche entre 80 et 100 ballons par match, et dans ce schéma, je suis à 50-60 maximum. Dans mon style de jeu, j’ai besoin de toucher des ballons. Je remercie le président d’avoir compris mon choix de ne pas rester« .

Son bilan de ce prêt

« Un bilan très positif. Ça a été une très bonne saison pour se développer, pour pouvoir être prêt pour les années futures puisque c’est un Championnat qui est quand même d’une intensité incroyable et compliqué techniquement. Ça a mis un peu de temps à démarrer pour que j’enchaîne les matches, notamment à cause de quelques pépins physiques ainsi que l’adaptation a un nouveau football. Mais je pense que j’ai fait le bon choix en allant jouer à Sunderland« .

Ce qu’il retient de cette année

« Je retiens que j’ai progressé. J’ai pu jouer dans un Championnat relevé, dans des stades toujours pleins. On jouait devant 40 000 personnes à domicile. Ce n’est pas normal pour tout le monde de jouer dans des stades comme ça, ça rajoute de la pression. Je retiens que c’est un Championnat compétitif qui m’a permis de prendre en maturité pour les années à venir. En intelligence de jeu aussi. J’ai pu aussi améliorer ma projection« .

La volonté de prouver son niveau physique

« C’était un vrai défi pour moi puisque je voulais montrer aux gens que je pouvais tenir le combat dans ce genre de Championnat, avec des joueurs costauds. Et je suis content de moi puisque j’ai pu montrer que je tenais bien sur mes appuis et que j’étais prêt physiquement« .

Sa place au PSG cette saison

« Je pensais qu’après les deux années que j’avais passées au Paris Saint-Germain avec les pros, j’allais reprendre l’entraînement avec eux à la reprise. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé, c’est le foot, c’est comme ça. Je ne peux rien y faire. La seule solution pour moi était de partir et de m’épanouir pour que je puisse jouer un maximum de matches. Je n’ai aucun regret par rapport à ça.

Franchement, je suis très satisfait d’avoir découvert un autre pays, une autre culture et de m’être développé personnellement. Le club a pris des nouvelles de temps en temps par texto et Pasquale Sensibile (directeur de la cellule de recrutement du PSG, chargé notamment de superviser les joueurs prêtés ; NDLR) est venu me voir une fois en Angleterre« .

Son état d’esprit aujourd’hui

« Sereinement, en attendant de voir comment se passent les choses. Je me prépare à toutes les éventualités. Paris n’a pas encore fini son Championnat, on verra ensuite. Mon optique, c’est de continuer à m’épanouir, de trouver le projet qui me conviendra le plus« .

L’entretient est à retrouver en intégralité sur le site de L’Equipe.