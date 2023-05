Pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le Clermont Foot. Au Parc des Princes, le club de la capitale devrait partager les festivités de son onzième titre de Champions de France avec son public, dans une atmosphère certainement contrastée par la situation autour de Sergio Rico.

Pour cet ultime épisode de la saison 2022/2023, Christophe Galtier devra une nouvelle fois composer avec les absences de longue date de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, ou encore Neymar. Par ailleurs, Nuno Mendes, Hugo Ekitike, Marquinhos ou encore Fabian Ruiz demeurent incertains pour cette réception du Clermont Foot. Cependant, le technicien français pourra compter sur la disponibilité d’Achraf Hakimi, qui a purgé sa suspension et devrait donc répondre présent. Face à des Clermontois qui n’ont plus rien à espérer sur le plan comptable, les Parisiens devraient vivre une rencontre au rythme tranquille ce samedi (21h sur Prime Video). Pour arbitrer les débats, Thomas Léonard a été désigné par la ligue ce mercredi. L’arbitre fédéral français sera assisté de Erwan Finjean et Philippe Jeanne. Mathieu Vernice officiera en tant que quatrième arbitre, tandis que Bruno Coué et Abdelali Chaoui seront à la VAR.

Thomas Léonard a déjà croisé la route des joueurs du Paris Saint-Germain au cours de la saison, le 13 novembre dernier lors de l’ultime rencontre avant la Coupe du Monde 2022. Le PSG s’était imposé (5-0) face à l’AJ Auxerre. Le Clermont Foot a lui été arbitré à deux reprises par Thomas Léonard pour deux victoires (1-0 ; 21/08/22 ; face à l’OGCN & 2-1 ; 16/04/23 ; face au SCO d’Angers). A 41 ans, l’arbitre français a arbitré 34 rencontres cette saison, accordé 6 pénaltys, distribué 86 cartons jaunes, et 8 cartons rouges.