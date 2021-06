Qui sont vos tops et vos flops de la saison ?

Lors de cette saison particulière, pas de préparation, deux saisons qui s’enchaînent, beaucoup de blessures, le Covid, le PSG a remporté deux titres sur les quatre qu’il pouvait remporter. Les Rouge & Bleu ont laissé filer le titre de champion de France, pour un point seulement avec notamment huit défaites, une première depuis bien longtemps. En Ligue des Champions, le PSG a réalisé l’exploit d’éliminer le FC Barcelone en huitièmes de finale et le Bayern Munich – tenant du titre – en quarts. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont finalement buté sur Manchester City en demie. Des performances que le PSG doit en grande partie à Kylian Mbappé, Keylor Navas et Marquinhos, les trois meilleurs joueurs de la saison. Le portier costaricain a réalisé des prouesses dans ses buts pour sauver à de nombreuses reprises les Parisiens. Le capitaine parisien a, lui, été une nouvelle fois le patron de l’équipe alors que Le numéro 7 parisien a réalisé la meilleure saison sous le maillot du PSG avec 42 buts et 11 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues. Autre belle satisfaction, Moise Kean auteur de 17 buts en 41 matches. Marco Verratti a lui une saison perturbée par les blessures et le Covid mais est un joueur essentiel quand il est sur le terrain. C’est la même chose pour Neymar. Presnel Kimpembe a lui aussi réalisé une bonne saison même s’il a eu quelques trous d’air, qui lui ont valu plusieurs cartons rouges (3). Mais le geste défensif de la saison est pour lui, avec son tacle rageur alors qu’il s’était claqué quelques secondes plutôt au Stade Pierre Mauroy lors d’une contre-attaque où Burak Yilmaz partait seul au but. Au moment d’évoquer le moins bons, ont peu parler des latéraux qui n’ont pas répondu souvent présents, ou bien encore Mauro Icardi qui n’a pas réussi à retrouver son niveau de la saison 2019-2020, notamment dû à des blessures à répétition.

