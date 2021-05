Touché au genou à l’entraînement le 7 mai dernier, Marco Verratti souffre d’une distension du ligament latéral interne. Actuellement avec l’Italie pour préparer l’Euro (11 juin-11 juillet), le milieu de terrain parisien devrait encore manquer 15 jours et ne devrait pas pouvoir tenir sa place pour l’entrée en lice de la Squadra Azzura contre la Turquie le 11 juin voire même pour la phase de groupes. Ce mardi, Andrea Ferretti – le chef du service médical de l’Italie a évoqué la blessure du Petit Hibou. Pour Verratti et les autres joueurs ayant eu des blessures, nous avons tout contrôlé. Aucun d’entre eux n’est écarté. Ils sont tous potentiellement récupérables, dévoile Ferretti dans un point presse. Nous prendrons les jours nécessaires pour essayer de donner au sélectionneur le plus grand nombre de solutions.”