Verratti devrait manquer le début de l’Euro

Touché au genou à l’entraînement le 7 mai dernier, Marco Verratti souffre d’une distension du ligament latéral interne. Le milieu de terrain a manqué la fin de saison avec le PSG mais a tout de même été convoqué dans la pré-liste de l’Italie (32 joueurs) pour participer à l’Euro. Verratti et Roberto Mancini, le sélectionneur italien, se montraient rassurants quant à la participation du petit hibou à la compétition continentale mais les dernières informations sont moins rassurantes. Comme le rapporte l’Equipe, la plupart des sélectionnés italiens étaient présents en Sardaigne hier pour un premier stage de préparation. Lors de ce dernier, les joueurs ont passé des examens pour connaître leur état de santé. Et pour Marco Verratti, “la cicatrisation n’a pas tellement progressé pour l’instant. Le joueur devra encore observer quinze jours de repos.” Il ne devrait donc pas pouvoir tenir sa place pour le début de l’Euro, l’Italie jouant la Turquie le 11 juin. Sa présence pour la phase de groupes restant également incertaine. Malgré ça, Roberto Mancini le conservera-t-il dans sa liste finale ? Réponse au plus tard le 1er juin, date à laquelle les listes doivent être communiquées.