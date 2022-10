Le clan d’Endrick assure que le PSG n’a pas fait d’offre

Hier, une rumeur faisait écho d’une offre du PSG pour la jeune pépite de Palmeiras (16 ans), Endrick. Le club de la capitale aurait même fait une offre de 20 millions d’euros au club brésilien. Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, se serait même rendu ces derniers jours au Brésil afin d’observer le jeune attaquant. Le dirigeant portugais aurait même déjà ouvert des discussions informelles et pourrait offrir jusqu’à 30 millions d’euros. Précision importante, Endrick ne peut pas quitter son pays natal avant d’avoir 18 ans, donc en 2024.

Avec ces rumeurs, le clan d’Endrick a décidé de sortir du silence. Ce dernier a démenti qu’une offre du PSG pour s’attacher les services du jeune joueur très prometteur. « Il n’y a jamais eu d’offre du PSG. C’est un amour ancien du PSG qui date de l’époque où Leonardo était directeur sportif du club de la capitale« , indique une journaliste de Globoesporte qui assure avoir évoqué l’affaire avec l’entourage du joueur. Ce dossier n’est qu’à ses débuts et les rebondissements devraient se multiplier dans les mois et années à venir.

