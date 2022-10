Une offre à venir du PSG pour une pépite brésilienne ?

Le mercato n’est pas vraiment au centre de l’actualité de la planète football. En effet, avec le marathon qui attend toutes les écuries avant le mondial, et cette dite Coupe du Monde qui se lancera dans moins d’un mois, il y a bien d’autres choses à penser. Néanmoins, on le sait, la presse spécialisée aime évoquer certaines rumeur. Et notamment lorsqu’elles concernent le PSG.

Aujourd’hui, plus que jamais, la quête de jeunes éléments est devenue un enjeu majeur, notamment du fait de la difficulté du marché. En ce sens, deux points sont primordiaux : former les talents de demain, ou les recruter avant qu’ils n’explosent au grand jour. Pour ce qui est de cette deuxième option, le PSG serait d’ailleurs sur les traces d’un petit phénomène. Il s’agit d’Endrick, jeune attaquant de 16 ans de Palmeiras. Un joueur qui fait saliver tous les plus grands clubs européens.

Le PSG aurait dégainé pour Endrick

Le Real Madrid, Chelsea, Manchester City, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, ils seraient tous sur les traces d’Endrick. Mais selonSport, le principal prétendant à la signature de l’espoir auriverde ne serait autre que le PSG. D’après les dires du média catalan, le club de la capitale aurait même d’ores et déjà transmis une première offre à Palmeiras à hauteur de 20 millions d’euros. Une proposition qui ne devrait toutefois nullement convaincre les décideurs brésiliens de lâcher leur pépite. Alors simple bruit de couloir pour faire monter les enchères ou véritable information ?