Neymar réalise un très bon début de saison. En 16 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 12 buts et délivré 9 passes décisives. Zé Roberto, légende du football brésilien, est ravi du retour en très grande forme de l’ancien du Barça à quelques semaines de la Coupe du Monde.

« Imaginé un tel come-back de Neymar ? Je l’avais envisagé car il a la Coupe du monde en ligne de mire. Sa motivation est décuplée, assure Zé Roberto pour l’Equipe. La Seleçao peut vraiment la gagner. La dernière fois qu’elle était si bien armée, c’était en 2006 avec Ronaldo, Ronaldinho, Adriano. […]Elle a un coach qui a progressé et elle ne dépend plus seulement de Neymar car elle a Raphinha, Vinicius Jr, Antony, Paqueta… Avec une telle équipe, Neymar a compris que c’était le moment ou jamais pour entrer dans l’histoire. »

« C’est comme s’il avait pris conscience qu’il ne pouvait plus performer sans travailler«

L’ancien milieu de terrain qui a aussi évoqué le Neymar plus affuté que ces dernières années. « Il a enfin compris que la gestion de son physique était plus importante que la gestion de son talent. Il a travaillé, il fait attention à lui. Il s’est longtemps reposé sur son talent naturel. Mais à 30 ans, ça ne suffit plus. […]Il a dû sentir qu’il perdait son coup de reins, sa vitesse, son dribble. Il s’est mis au boulot pendant les vacances et il est même revenu à l’entraînement plus tôt que prévu. C’est comme s’il avait pris conscience qu’il ne pouvait plus performer sans travailler. Il était temps ! C’est dommage qu’il se réveille si tard. Il n’aurait pas été le meilleur du monde toutes ces années, mais il serait resté dans le top 3, avec Messi et Cristiano Ronaldo. Il n’aurait jamais été dépassé par De Bruyne et les autres.«

Zé Roberto pense qu’il va partir l’été prochain

Zé Roberto estime que Neymar quittera le PSG l’été prochain, en raison de sa relation avec Mbappé mais également celle avec les supporters.

« Ça ne peut pas durer. J’ai l’impression qu’il n’a jamais été accepté à 100 % par ses supporters. Mais c’est de sa faute. C’est à cause de son comportement. La relation entre Neymar et Paris est abîmée et le divorce se profile. Moi, je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir. J’en suis presque sûr. Neymar est un garçon sensible. Il a besoin du soutien des supporters, des médias, du groupe. S’il ne se sent pas aimé, il va aller voir ailleurs. »