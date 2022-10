Cette saison, le PSG peut compter sur un Lionel Messi au top de sa forme. Aux côtés de ses compères d’attaque, Neymar Jr et Kylian Mbappé, l’Argentin a retrouvé d’excellentes sensations pour sa deuxième saison chez les Rouge & Bleu. Une bonne forme saluée par l’ancien Parisien, Javier Pastore.

Après une saison compliquée au PSG, Lionel Messi a retrouvé son niveau lors de cet exercice 2022-2023 avec déjà 9 buts et 10 passes décisives en 15 matches disputés. Des statistiques qui se rapprochent de ses belles années au FC Barcelone. Âgé de 35 ans, l’Argentin a fait évoluer son style de jeu mais reste performant, comme l’a indiqué l’ancien du PSG, Javier Pastore (2011-2018), dans un entretien au quotidien Le Parisien.

« Il avait besoin de se sentir important »

Et pour l’ancien numéro 27 des Rouge & Bleu, Lionel Messi est plus épanoui chez les champions de France cette saison. « Je regarde tous ses matches, et c’est impressionnant de voir le niveau avec lequel il joue depuis le début de saison. C’est un autre joueur. J’étais sûr que ça allait se passer comme ça. Je pense qu’il a trouvé sa place sur le terrain et la connexion avec toute l’équipe (…) Il n’était pas à 100% physiquement l’an passé, alors que cette saison on le voit très bien. Il savait qu’il devait faire beaucoup plus. Maintenant, on le voit au niveau physique et mental, il est prêt pour faire des grands matches. Son positionnement a évolué aussi. C’est un meneur de jeu et plus le joueur qui va terminer les actions. Il se place davantage pour faire jouer l’équipe et faire marquer les autres. On le voit à droite, à gauche, à enchaîner les une-deux. Il avait besoin de changer son jeu, il a compris ça car c’est un joueur très intelligent. Maintenant, il peut faire la différence n’importe où sur le terrain. »

Et pour Javier Pastore, qui évolue actuellement à Elche en Espagne, Lionel Messi a surtout retrouvé du plaisir dans son jeu, chose qui était compliquée la saison passée en raison de son départ brusque du FC Barcelone « Oui, il prend du plaisir, il donne du plaisir à tous les fans, au public dans les stades. Ses combinaisons avec Mbappé et Neymar sont incroyables. Il avait besoin de temps, il avait besoin de se sentir important. Avec l’enchaînement des matches internationaux, ses déplacements en Argentine, c’était dur de s’adapter totalement. Maintenant, on voit qu’il est à 100% de ses qualités. Il n’y a pas de mystère. Il avait besoin de trouver sa place (…) J’espère qu’il va continuer comme ça toute la saison, faire un grand Mondial et une grande saison à Paris. Je suis toujours resté supporter du PSG et je suis heureux de le voir à ce niveau, forcément. »