Après un match renversant en quart de finale contre Angers (2-3 après avoir étés menés 2-0), les U19 du PSG poursuivent leur rêve de remporter le championnat de France avec une demi-finale contre Marseille durant laquelle ils pourront compter sur leurs supporters.

Alors que l’équipe professionnelle du PSG n’a besoin que d’un point pour officialiser son onzième titre de champion de France, l’équipe U19 – entraîné par Zoumana Camara – est encore en course pour remporter le championnat de la catégorie. En quart de finale, après avoir été mené 2-0, les Parisiens ont réussi à se qualifier face à Angers (2-3). Avec ce succès, ils s’offrent une demi-finale contre l’ennemi intime, Marseille. Une rencontre qui aura lieu dimanche après-midi (16 heures) au stade de la Source à Orléans.

Un soutien de poids

Via ses réseaux sociaux, le Collectif Ultras Paris a fait savoir qu’il irait soutenir les titis du PSG pour leur rencontre contre les Marseillais. « Dimanche nous irons encourager nos titis à Orléans en demi-finale du championnat de France contre notre ennemi l’Olympique de Marseille. » Orléans, déjà le lieu de la finale de la Coupe de France malheureusement perdue par les Parisiennes contre les Lyonnaises (2-1). Une rencontre à laquelle aurait dû assister mais après la première réunion entre des membres du groupe et la direction du PSG, qui n’avait pas satisfait le CUP, ce dernier avait décidé de stopper toute activité jusqu’à la fin de la saison. Après une nouvelle réunion, les choses s’étaient arrangées et les Ultras étaient revenus pour encourager le handball, puis les Féminines et les pros à Auxerre.

