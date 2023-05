Le Collectif Ultras Paris également présent pour PSG / OL

Dimanche, les sections masculine et féminine du PSG jouent un match important. Les joueurs de Christophe Galtier peuvent s’offrir le titre de champion de France alors que les Parisiennes affrontent Lyon pour le match du titre.

Dimanche, le PSG affronte Auxerre en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait permettre au club de la capitale de s’offrir le titre de champion de France en cas de faux pas de Lens contre Lorient. Le même jour, les Féminines du PSG reçoivent – au Parc des Princes – Lyon pour le match du titre en D1 Arkema. Avec trois points de retard sur les Lyonnaises, les Parisiennes doivent s’imposer pour encore croire au titre. Mais les aléas du calendrier ont programmé les deux rencontres pratiquement à la même heure. Les Parisiens affrontent les Auxerrois à 20h45 alors que les Féminines jouent à 21 heures.

Le CUP présent à Auxerre et au Parc

Après une nouvelle réunion entre la direction et le Collectif Ultras Paris, ce dernier a cessé sa grève pour encourager toutes les équipes du PSG dans cette fin de saison importante. Il était présent à Coubertin pour encourager le handball, qui a validé son billet pour le Final Four de l’EHF Champions League. Ce week-end, il a fait savoir que même si les deux matches sont en même temps, il sera présent au Parc des Princes et à l’Abbé-Deschamps. Sur son compte twitter, les Ultras du PSG ont officialisé la nouvelle. « Le Collectif Ultras Paris sera présent également au Parc des Princes dimanche soir pour les féminines. Nous serons présents et à Auxerre et aussi au Parc des Princes. Un match crucial pour nos deux équipes donc mobilisation générale. Allez Les Filles ! Allez Paris !«