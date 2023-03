Le PSG affronte Rennes ce dimanche après-midi dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier a dû innover dans son onze de départ en raison de plusieurs blessures.

Avant la trêve internationale, le PSG veut terminer sur une note positive. Face à Rennes, lors de la 28e journée de Ligue 1, les Parisiens voudront enchaîner un cinquième succès de suite pour conserver leur belle avance en tête du championnat. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Sergio Ramos, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Neymar. Avec sa défense décimée, il a tout de même décidé d’aligner une défense à trois avec Juan Bernat, Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. Un temps annoncé titulaire dans cette défense à trois, Warren Zaïre-Emery débute sur le banc. Nuno Mendes et Timothée Pembélé officieront en tant que piston, alors que le milieu de terrain est composé de Marco Verratti et Fabian Ruiz. Vitinha est placé en 10 en dessous du duo d’attaque, Lionel Messi-Kylian Mbappé.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

1′ Premier corner pour le PSG après une accélération de Pembélé sur son côté droit. Celui-ci ne donnera rien

7′ Première frappe du match de la part du Stade Rennais. Après une erreur de relance de Bitshiabu, Toko Ekambi tente de trouver un angle de tir mais ne cadre finalement pas sa frappe

9′ Belle défense de Nuno Mendes qui passe devant Kalimuendo sur un centre de Doué

11′ Nouvelle offensive de Rennes. Après avoir éliminé facilement Bernat, Toko Ekambi se montre trop gourmand et tente une frappe, Bitshiabu détourne en corner.

14′ Début de match sur un rythme très lent de la part des Parisiens.

15′ Après un échange avec Fabian Ruiz, Messi profite d’un contre favorable et tente sa chance à l’entrée de la surface, ça file en corner.

16′ Excellent ballon de Verratti par dessus la défense rennaise. Danilo remise au second poteau, mais sans succès

18′ À noter la présence de Keylor Navas en tribunes, aux côtés de Sergio Ramos. Pour rappel, le portier costaricien est prêté à Nottingham Forrest

La feuille de match de PSG / Rennes

28e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17 heures 05 – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Willy Delajod – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Alexandre Castro et Abdelali Chaoui.