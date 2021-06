Alors que le calendrier de Ligue 1 Uber Eats 2021/2022 commence à se dévoiler et qu’il est à espérer que le public pourra garnir les gradins, faisons un point sur dates de reprise des clubs. D’autant plus que demain deux effectifs retrouveront le centre d’entraînement : le promu Clermont Foot et le Stade de Reims. Sans surprise, le PSG sera le dernier à reprendre. Le lundi 5 juillet, les non convoqués en sélection retrouveront Mauricio Pochettino et son staff. Pour rappel, la première journée de la saison 2021/2022 se jouera les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août prochains.

Les dates de reprise des clubs de Ligue 1

Mercredi 23 juin : Clermont Foot et Stade de Reims

Jeudi 24 juin : AS Monaco et RC Strasbourg Alsace

Vendredi 25 juin : ESTAC Troyes et FC Metz

Lundi 28 juin : Angers SCO, Stade Brestois 29, RC Lens, Olympique de Marseille, Montpellier Hérault SC, OGC Nice et AS Saint-Etienne

Mardi 29 juin : Stade Rennais FC

Mercredi 30 juin : FC Nantes

Jeudi 1er juillet : Olympique Lyonnais

Lundi 5 juillet : Paris Saint-Germain