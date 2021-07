Ni Sergio Ramos ni Rafinha dans le groupe du PSG

Le FC Séville de Julen Lopetegui et le PSG de Mauricio Pochettino s’offrent aujourd’hui (20h/ beIN Sports & PSGTV) leur match de préparation le plus exigeant. L’amical se jouera au stade de l’Algarve, au Portugal. Côté sévillan pas de Fernando, De Jong, Jordán ou Torres. La recrue Erik Lamela en principe ne sera pas de la partie. Ni Sergi Gómez, passé à l’Espanyol. Après avoir battu Coventry et Unión Deportiva Las Palmas, Séville veut continuer à gagner sans encaisser de but cet été.

Du côté du PSG on veut bien préparer le Trophée des champions face à Lille dimanche. Ce sera encore une fois sans Sergio Ramos ni Rafinha (entorse du genou). Concernant le défenseur espagnol il est en “phase de reprise progressive suite à une lésion du solaire du mollet gauche contractée à l’entraînement en fin de semaine dernière. Son retour a l’entraînement est à prévoir dans une semaine“, rapporte le Club. Colin Dagba est lui “en phase de reprise des suites d’une entorse de la cheville”. Enfin, Juan Bernat “continue sa reprise progressive avec le groupe avec de bonnes sensations.” L’objectif est de rejouer en septembre pour le latéral gauche. Manquent évidemment aussi Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira (qui ont repris) et les vacanciers Neymar, Marquinhos, Marco Verratti, Gigio Donnarumma, Angel Di Maria et Leo Paredes. Sergio Rico est lui en instance de départ.

Groupe du PSG (23 joueurs)

Gardiens : Franchi, Letellier, Navas

Défenseurs : Alloh, Bitshiabu, Bitumazala, Diallo, Fernandez Veliz, Hakimi, Kehrer, Kurzawa

Milieux : Dina Edimbe, Draxler, Fadiga, Gharbi, Gueye, Herrera, Michut, Simons

Attaquants : Fressange, Icardi, Kalimuendo, Nagera

Possible XI du PSG : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Kurzawa – Dina Edimbe, Gueye (c), Herrera – Draxler – Kalimuendo, Icardi.