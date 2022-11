Pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2022, La Roja s’est dressée face au Costa Rica de Keylor Navas. Le portier du PSG a fait face à ses coéquipiers en club, Carlos Soler et Pablo Sarabia. Une rencontre on ne peut plus importante, tant la défaite surprise de l’Allemagne (1-2) face au Japon rabat les cartes dans ce groupe E.

Au coup d’envoi de la rencontre, les deux joueurs du PSG de l’Espagne sont sur le banc. C’est depuis le flanc de la pelouse que Pablo Sarabia et Carlos Soler observent Keylor Navas disputer ses premières minutes cette saison. Des premières minutes largement en faveur des hommes de Luis Enrique avec comme point culminant l’ouverture du score de Dani Olmo dès la 11e minute. La Roja pose le pied sur le ballon au cours de la première période, fidèle a son identité de jeu, et creuse l’écart (2-0) à la 21e minute grâce à Asensio. Une deuxième réalisation espagnole sur laquelle le gardien de but du PSG, Keylor Navas, n’est pas exempt de tout reproche. Ce dernier peut devenir un protagoniste de la rencontre à la 30e minute en impactant son scénario s’il parvient à arrêter un penalty sifflé par l’arbitre de la rencontre M.Mohamed … l’occasion est manquée pour Navas. Le portier Rouge & Bleu s’incline en étant pris à contre pied face à Ferran Torres qui inscrit le but du 3-0. Le score en reste là à la mi-temps, et l’Espagne retourne aux vestiaires avec près de 85% de possession, 7 tirs pour 3 cadrés.

Au retour des vestiaires l’Espagne continue de dérouler. La Roja inscrit quatre nouveaux buts en seconde période (Ferran Torres 54e, Gavi 74e, Carlos Soler 90e, Alvaro Morata 90’+2) et s’impose au final sur le score de 7 buts à 0. Si Carlos Soler a fait son entrée à la place de Pedri à la 57e minute, Pablo Sarabia a lui passé toute la rencontre sur le banc. Un retour à la compétition on ne peut plus difficile pour Keylor Navas qui a été l’auteur d’un seul arrêt sur 7 tirs cadrés espagnols. Carlos Soler, en un peu plus de 30 minutes de jeu, a lui fait trembler les filets, touché près de 50 fois le ballon et réussi 41 passes (97,6%).

🚨 Carlos Soler inscrit le 6e but pour l’Espagne contre le Costa Rica 🚨🔥#ESPCRC #WorldCup2022 pic.twitter.com/DZ9Rh3QhhZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 23, 2022 Twitter : @CanalSupporters

Programme de l’Espagne et du Costa Rica

L’Espagne affrontera l’Allemagne dans le choc du groupe E ce dimanche (20h00 sur BeIn Sports et TF1). Le même jour, le Costa Rica défiera le Japon (11h00 sur BeIn Sports).