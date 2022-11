Le PSG prêt à proposer une offre monumentale pour Endrick ?

Même en période de Coupe du Monde, le mercato ne s’arrête pas. Nouvel exemple de cet état de fait avec les informations associant le PSG et Endrick ce jour.

Perçu comme un phénomène de précocité, Endrick fait saliver tous les mastodontes du vieux continent. Il faut dire qu’à 16 ans tout pile, l’avant-centre de Palmeiras impressionne. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur à fouler les pelouses brésiliennes, en plus d’être devenu le plus jeune scoreur du championnat auriverde. Conséquence de quoi, la lutte à sa signature s’annonce d’ores et déjà dantesque.

Le PSG veut doubler la concurrence

En ce sens, plusieurs clubs reviennent avec insistance dans le but de décrocher sa signature. Tout d’abord, et la presse ibère en a fait l’un de ses sujets préférentiels, le Real Madrid et le FC Barcelone sont bel et bien sur les rangs dans ce dossier XXL. Mais ce n’est pas tout. Il y a peu, en effet, le père du joueur avait indiqué que le PSG était le seul club à avoir dégainé une offre officielle. Une information corroborée par As ce dimanche matin. Selon cette source, cette offre serait des plus mirobolantes puisqu’elle atteindrait, bonus compris, les 80 millions d’euros.

Le PSG serait donc prêt à offrir plus que la clause libératoire d’Endrick, à savoir 60 millions d’euros. Cela permettrait, en outre, de pouvoir échelonner le paiement de ce transfert d’envergure sur plusieurs saisons, au contraire d’une clause libératoire qui doit, dans certains cas, être payée cash. As précise également que Chelsea aurait fait une entrée remarquée dans ce dossier. Une chose est sûre : en attendant sa majorité, car il ne pourra quitter son pays natal avant ses 18 ans, Endrick risque de faire énormément parler…