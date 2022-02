C’est une saison particulière que vit le PSG. Si le club de la capitale caracole en tête de la Ligue 1 et s’est qualifié assez facilement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, de nombreux supporters et observateurs sont frustrés des prestations proposées par l’équipe parisienne surtout d’un point de vue du jeu. Assez discret depuis quelques semaines, le Collectif Ultras Paris a fait parler de lui avec un communiqué cinglant avec comme titre : « Notre patience a des limites »

Les fans parisiens ont fait part de leur exaspération de voir le PSG jouer à répétition avec son troisième maillot au Parc des Princes et reproche l’équipe d’avoir méprisé les trophées nationaux après l’élimination contre l’OGC Nice en Coupe de France lundi dernier. Les joueurs sont aussi au coeur des critiques, les ultras visent ceux qui sont « peu utilisés pour qui le football semble plus être une réelle priorité tant la soupe est bonne » et « les différents passe-droits et autres épisodes dignes d’un télénovela ». Le CUP s’attend à ce que tout le monde réagisse, sous peine d’aller « encore » au devant « d’inacceptables désillusions. »