Nous sommes à J-7 de la rencontre qui va opposer le PSG au Real Madrid et la pression commence à monter chez les supporters tout comme les observateurs. Malgré tout, quelques interrogations demeurent sur le onze que pourrait aligner Mauricio Pochettino pour cette affiche. Pour le journaliste Damien Degorre, l’équipe qu’alignera le coach argentin sera la même que face à Lille et ceci non pas par conviction mais à défaut d’avoir certains joueurs présents.

« Il est vrai que Paredes n’est pas fait pour jouer au PSG. Mais ce n’est pas Pochettino qui a trouvé son onze, mais le onze a trouvé Pochettino ! Il suffit de regarder les circonstances : Neymar ne peut pas jouer, donc pour l’attaque il n’y a pas d’autre choix à moins de mettre Icardi mais il a prouvé qu’il ne pouvait pas jouer en ce moment. En défense il y aurait pu avoir un doute si Sergio Ramos n’avait pas été à l’infirmerie, mais il est toujours à l’infirmerie. Sur le côté gauche, il y aurait pu avoir un doute si Bernat avait été sur la liste de la Ligue des Champions, mais il n’y est pas ! Au milieu de terrain, ils sont tous le flanc, et Gueye va rentrer du Sénégal en étant un peu court… donc tu n’as pas d’autres choix ! »