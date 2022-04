Eliminé en Ligue des champions et en Coupe de France, le PSG n’a plus qu’un seul objectif en cette fin d’exercice 2021-2022 : remporter le 10e titre de champion de France de son histoire. Une affaire quasi réglée tant les Rouge & Bleu possèdent une avance confortable en tête du championnat (12 points sur le dauphin après 29 journées). Et ce dimanche, les Parisiens vont recevoir Lorient dans une ambiance qui sera encore particulière.

En effet, le Collectif Ultras Paris (CUP) a précisé dans un communiqué (voir ci-dessous) qu’il allait à nouveau exprimer son mécontentement lors de cette rencontre suite à la « politique marketing » mise en place par les Rouge & Bleu. « Nous avons clairement et fermement exposé au club notre vision et nos demandes visant à enfin placer non plus le marketing, mais le sportif au centre du projet, ce qui passe notamment nécessairement par la pérennisation du maillot Hechter comme symbole fort de l’identité du club, saison après saison. »

Le CUP sera donc présent en tribune et silencieux en tribunes ce dimanche. « Fidèles à notre ligne de conduite, nous continuons de privilégier un dialogue constructif et exigeant, conscients que le club a besoin d’un nouveau souffle passant nécessairement par un nouvel organigramme. Dans l’attente d’avancées, nous continuerons à exprimer notre mécontentement en tribune et ce, sans violence. Nous serons donc présents, mais silencieux car ils ne méritent pas mieux », explique le groupe de supporters dans ce long communiqué.