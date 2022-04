Les féminines du PSG ont validé, avec brio, leur ticket pour les demi-finales de l’UWCL après une double confrontation haletante face au Bayern Munich (4-3 sur l’ensemble des deux rencontres). Désormais, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle tenteront de combler l’écart qui les sépare de l’Olympique Lyonnais (trois unités) en D1 Arkema. Elles affronteront d’ailleurs le Paris FC ce dimanche dans un derby qui s’annonce animé. Une fois celui-ci disputé, la trêve internationale reprendra ses droits.

Ainsi, pas moins de cinq joueuses du PSG ont été appelées par Corine Diacre pour les deux échéances de l’Equipe de France face au Pays de Galles (8 avril) et à la Slovénie (12 avril)dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde2023 : Sakina Karchaoui, Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro, Sandy Baltimore et Kadidiatou Diani. Et ce jour, deux autres rouge et bleu ont eu le bonheur de se voir convoquer par Grégoire Sorin au sein du groupe France U23. Il s’agit de Elisa de Almeida, défenseuse de 22 ans, et Léa Khelifi, milieu de terrain de 22 ans qui devrait d’ailleurs quitter la ville lumière l’été prochain. Les tricolores feront face à la Belgique lors de deux rencontres amicales en terres belges sur la pelouse du Proximus Basecan de Tubise le 6 et 9 avril prochains.