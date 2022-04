Le PSG dispute les derniers de matches de cette saison 2021/2022 et prend le chemin d’un dixième titre de champion de France de son histoire, ce qui représente une performance exceptionnelle. Avec les éliminations en Coupe de France et en Ligue des Champions, les supporters parisiens s’attendent à du changement que ce soit dans l’effectif ou au niveau du staff technique. Parmi les joueurs qui ont déçu, on retrouve Sergio Ramos. Arrivé en grande pompe l’été dernier, l’Espagnol n’a disputé que cinq rencontres et a été absent de toutes les grandes échéances

Pourtant selon RMC Sport, l’ancien madrilène souhaiterait se rattraper et rester au PSG la saison prochaine. « Tout est rentré dans l’ordre » d’après son entourage pour le média sportif. Ces derniers insistent sur le fait que le joueur est conscient qu’il n’a pas répondu aux attentes du club et « tient à montrer qu’il est encore capable de gagner des titres, en restant à Paris« . Son leadership et son assiduité sont toujours appréciés par le staff et le vestiaire dans son ensemble. Selon les informations de Loic Tanzi et Arthur Perot, le PSG va échanger avec Sergio Ramos dans les prochaines semaines puisque l’objectif « n’est pas de la faire partir, mais surtout d’être à son écoute pour voir comment il se sent. » Et ce sera seulement après cette discussion, qu’une décision commune sera prise.

Sergio Ramos pourrait retrouver les terrains de Ligue 1 ce week-end face au FC Lorient, puisque celui-ci s’est entraîné normalement lors de l’intégralité de la trêve internationale.