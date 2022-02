Tic Tac… Les minutes défilent et l’impatience grandit chez les supporters du PSG à quelques heures de la rencontre face au Real Madrid qui se déroulera au Parc des Princes. Alors que les débats tournent autour des onze que pourront aligner Mauricio Pochettino et Carlo Ancelotti pour l’affiche de ce mardi, les présidents des deux clubs, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez, se sont retrouvés ce midi pour déjeuner.

Comme l’indique RMC Sport, si l’incertitude planait sur la rencontre, les dirigeants se sont bien retrouvés au Pavillon Ledoyen du chef Yannick Alléno. Le média se demande si cet entrevue est « une preuve que la relation entre Al-Khelaïfi et Perez est maintenue, malgré le dossier Kylian Mbappé et le débat sur les bienfaits ou non de la Super League ? Seul le temps le dira. »

Aussi, à quelques heures de cette rencontre, la radio annonce sur son site internet que le PSG va porter son habituel maillot bleu pour affronter le Real Madrid, ce qui représente une première étape sur la voie de la réconciliation avec le Collectif Ultras Paris, qui s’est récemment plaint du fait que leur équipe ne joue qu’avec la tunique third, de couleur noire.

Enfin RMC Sport, via son journaliste Fred Hermel, indique que le club madrilène titularisera Karim Benzema et Ferland Mendy pour ce match. Les deux joueurs, qui étaient incertains, devraient donc débuter la rencontre. Le journal espagnol Marca confirme cette information et rajoute que l’attaquant français ne devrait pas jouer plus de 60 minutes, tandis que le latéral gauche disputerait l’intégralité de la partie.