Le départ de Leonardo du PSG ne serait plus si évident

Depuis la désillusion européenne du 9 mars dernier face au Real Madrid, de nombreux éléments du PSG sont sur la sellette. Le nom qui revient le plus avec les rumeurs et informations : Leonardo. En effet, les jours du directeur sportif brésilien au Paris Saint-Germain semblaient être comptés jusqu’aujourd’hui. Car oui, selon le journaliste de Prime Video, Fabrice Hawkins, « la possibilité de voir Leonardo rester au club prend de l’épaisseur« . Rappelons que selon The Telegraph, le club de la capitale devrait se séparer de Leonardo d’ici la fin de la saison. En plus de se poser des question sur son avenir (ou pas) le directeur sportif des Rouge & Bleu travaille sur l’avenir d’autres éléments, et notamment de plusieurs jeunes joueurs du club.

Des titis pas convaincus

En effet, l’avenir de plusieurs titis parisiens demeure incertains. Si le PSG semble vouloir faire signer et/ou prolonger les contrats de plusieurs d’entre eux, Fabrice Hawkins avance que ceux-ci « regrettent le manque de lisibilité du projet proposé« , ce qui serait notamment le cas d’El Chadaille Bitshiabu (16 ans) ou Eric Junior Dina-Ebimbe (21 ans).