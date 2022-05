A quelques semaines maintenant du début du mercato estival 2022, les rumeurs et informations affluent sur la toile et les différents médias à l’international. Des dossiers tous plus brûlants les uns que les autres et parmi eux : Sergej Milinkovic-Savic. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Lazio Rome, l’international serbe (28 sélections) fait notamment parler de lui entre Paris et Turin. Associé au PSG depuis plusieurs mercato, le milieu de terrain de 27 ans serait aujourd’hui la priorité de Massimiliano Allegri et de la Juventus Turin, selon la Gazzetta dello Sport. Le media italien avance que les Bianconeri verraient d’un bon œil l’arrivée de Milinkovic-Savic, afin notamment de l’associer à leur pièce maitresse du milieu de terrain, Manuel Locatelli. En plus du besoin de vendre de la Lazio, l’envie du joueur de rester en Italie pourrait jouer en faveur de la Juve dans ce dossier. La récente place en Ligue des Champions acquise par les Turinois pourrait être un argument de poids pour répondre aux 70 millions d’euros demandés par le club de Maurizio Sarri. Le coach italien pourrait rebondir sur cette somme afin de faire ses emplettes sur le mercato dès cet été. La Gazzetta dello Sport ajoute par ailleurs qu’un accord existerait entre Milinkovic-Savic et la Juventus Turin sur les bases d’un salaire de 4 millions par an et un bail de 5 saisons, afin que le milieu de terrain vienne palier le manque existant depuis le départ de Paul Pogba.

L’ombre de Pogba derrière ce dossier

Si Milinkovic-Savic est une « vieille obsession » d’Allegri selon la Gazetta dello Sport, le nom de Paul Pogba est également dans les têtes des décideurs turinois. Cependant, le média transalpins met une croix sur la piste menant l’international français à son ancien club, et pour cause, un salaire trop élevé, conjugué à de nombreux prétendants. Et parmi ces nombreux prétendants : le PSG. Un jeu des chaises musicales qui verrait Milinkovic-Savic signé à la Juve, et ainsi laisser le champ libre à une arrivée de Paul Pogba, au Paris Saint-Germain. Car oui, l’actuel milieu de terrain de Manchester United arrive à la fin de son bail en juin prochain et est annoncé par plusieurs médias à l’international du côté des Rouge & Bleu. Par ailleurs, son actuel coach, Rafl Rangnick a annoncé en conférence de presse ces derniers jours qu’il était « fort probable qu’il (Paul Pogba ; NDLR) ne sera plus là la saison prochaine« .