Un point sur le groupe avant PSG / Troyes

Après le match nul en Alsace (3-3) face à Strasbourg, les joueurs de Mauricio Pochettino ont profité de trois jours et demi de repos, et ont retrouvé le chemin de l’entraînement aujourd’hui. En lige de mire cette semaine : la rencontre face à l’ESTAC au Parc des Princes ce dimanche (20h45 sur Prime Video) en clôture de la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette rencontre, c’est Abdou Diallo (25 ans) qui pourrait faire son retour avec le groupe. En effet, l’international sénégalais (12 sélections) qui s’était blessé aux adducteurs le 25 mars dernier avec les Lions de la Teranga, « a repris partiellement l’entraînement collectif« , selon les informations de nos confrères du Parisien.

Dagba également de retour et les revenants du Rwanda

En voyage dans le cadre d’une opération commerciale avec le partenaire du PSG Visit Rwanda, plusieurs joueurs s’était rendu en Afrique de l’Est et sont de retour au centre Ooredoo aujourd’hui : Sergio Ramos, Thilo Kehrer, Keylor Navas, et Julian Draxler. Ce dernier continue ses séances de rééducation après s’être fait opérer du genou. Toujours selon Le Parisien, c’est Colin Dagba qui a retrouvé la pelouse du Camp des Loges aujourd’hui après avoir été gêné par une douleur au mollet droit en fin de semaine dernière. Outre ces nouvelles, tous les autres éléments répondent présents, notamment Neymar, Mbappé et Messi. La star argentine a profité de son long week-end pour rallier Barcelone et ainsi retrouver son ancien coéquipier en Catalogne Sergio Busquets.