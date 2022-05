Gueye et Diallo convoqués avec le Sénégal

La saison terminée, c’est une page internationale qui va s’ouvrir en ce mois de juin. Sur chaque continent les enjeux sont différents, et en Afrique, les sélections nationales disputeront les éliminatoires pour la CAN 2023, qui se déroulera du 23 juin au 23 juillet de cette année-là en Côte d’Ivoire. Tenant du titre après sa victoire continentale en février 2021 au Cameroun, le Sénégal a communiqué aujourd’hui sa liste de 26 joueurs afin de disputer les 1ère et 2ème journées de ces éliminatoires dans son groupe L.

La liste des joueurs retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour les rencontres Senegal-Benin (04/06/2022) et Rwanda-Senegal (07/06/2022), comptant pour les 1ère et 2e journées des éliminatoires de la #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/OS5c9xNyz9 — FSF (@Fsfofficielle) May 27, 2022

Pour l’occasion, le sélectionneur Aliou Cissé a décidé de faire appel aux parisiens Idrissa Gueye (90 sélections) et Abdou Diallo (12 sélections).

Calendrier du Sénégal

Samedi 4 juin 2022 à 19h : Sénégal – Bénin (Stade Abdoulaye Wade, Diamniado)