Après les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, Didier Deschamps a choisi Kylian Mbappé comme capitaine de l’équipe de France. Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus, a évoqué ce choix.

Les relations entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud n’ont toujours pas été au beau fixe. L’attaquant du PSG et celui de l’AC Milan s’entendent bien sur le terrain mais il y a eu quelques tensions en dehors. Depuis la Coupe du monde, les deux joueurs s’entendent de nouveau bien et cela s’est vu lors de l’épopée de l’équipe de France jusqu’en finale. Dans une interview accordée à l’Equipe, Olivier Giroud est revenu sur sa relation avec Mbappé. « Le foot est fait de rebondissements, de surprises. Au début, j’étais prêt à ce rôle de joker, de doublure. Karim quitte la sélection et je suis propulsé dans un rôle différent. Je l’ai pris avec beaucoup d’enthousiasme. Cela s’est vu sur le terrain avec Kylian. Cela a été génial entre nous.«

« Kylian fait le lien avec l’avenir »

Olivier Giroud a aussi évoqué le choix de Didier Deschamps de choisir l’attaquant du PSG comme nouveau capitaine des Bleus, décision pour laquelle il n’a pas été sondé. « Kylian a toute la dimension. C’est bien pour lui. Je n’avais pas de préférence avec »Grizi » qui l’aurait bien porté aussi. Kylian fait le lien avec l’avenir. C’est le trait d’union le plus cohérent entre les générations. Il passe bien avec la presse. Il fait le job. Il sait ce qu’il veut. Il prend davantage la parole dans le vestiaire. C’est un rôle qu’il voulait et qui lui plaît. »Grizi » avait également cette légitimité. Mais il vit très bien la situation. »Grizi’‘, c’est l’équipe avant tout !«

« Le titre de meilleur buteur des Bleus ? Il va encore attendre un peu ! »

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (53 buts). Le numéro 7 du PSG a lui marqué 38 buts avec la France. Il pourrait très rapidement dépasser l’ancien montpelliérain. Ce dernier a évoqué cette possibilité. « Il va encore attendre un peu ! J’ai entendu certains dire que ce serait en fin d’année… Mais ça arrivera, probablement après l’Euro. Je suis en résistance ! Il y a quinze buts d’écart mais douze ans de différence d’âge. Il a beaucoup de marge.«